No es un secreto que nuestro país no estuvo –no está– debidamente preparado para una crisis sanitaria como la actual, la pandemia del coronavirus, y muestra de ello es la falta de equipamiento para personal de salud. La región La Libertad no es la excepción.

Una foto publicada en redes sociales muestra a un médico de la Micro Red de Usquil, ubicada en la provincia de Otuzco, protegiéndose con varias bolsas plásticas encima, en vez de un traje adecuado que cumpla con todos los estándares de bioseguridad y que permita el correcto desempeño de su función.

Según la denuncia ciudadana, el atuendo improvisado fue la única salida que tuvo el personal médico para poder tomar una muestra de un caso sospechoso de coronavirus.

Casos en el norte

Esta tarde, el Ministerio de Salud (Minsa) envió el último reporte con el número de casos confirmados a nivel nacional. En el norte, los casos de coronavirus continúan en alza.

Piura presenta un total de 18 casos, luego sigue Lambayeque con 8, seguido de La Libertad con 5 y Áncash con 4. Mientras que en las regiones de Tumbes y Cajamarca no se han presentado pacientes infectados hasta el momento .