La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, afirmó que cuando se cumplan 10 días de emergencia nacional, es decir, el jueves 26 de marzo, los casos de coronavirus reducirían en el Perú.

No obstante, aclaró que en los próximos días más personas se contagiarán de esta enfermedad. La proyección se cumplirá siempre y cuando la gente cumpla la inmovilización obligatoria decretada el lunes 16 de marzo por el Gobierno del Perú.

“Sabemos que la cantidad de víctimas va a seguir subiendo. Es probable que nosotros tengamos recién una reducción hacia el día 10, pero lo que necesitamos es que la gente entienda que si no se cumplen las medidas que se han adoptado. Entonces ahí sí será necesario ampliar o endurecerlas. Ampliar el plazo o endurecer las medidas”, reveló en Canal N.

Sobre las personas que, con la excusa de sacar a sus mascotas de sus viviendas, pasean y conversan con sus vecinos, la ministra advirtió que estas corren un alto riesgo de contagiarse y portar el COVID-19.

“Entonces, imaginemos que hoy salgo de mi casa, el día que estoy de cuarentena, entonces, tengo 6 días de cuarentena, salgo de mi casa, pero yo tengo coronavirus, solo que no sé porque no estoy presentando ningún síntoma. Me encuentro en el parque y converso con otra persona que también está haciendo su cuarentena y que no estaba contagiada. Pero como yo no sé que la tengo, me pongo a conversar y la contagio. Entonces, esa persona puede ir a su casa, y en su casa puede haber un adulto mayor, y esa persona la lleva el virus sin saberlo. Eso es lo más peligroso de esta enfermedad, que las personas podemos transportar el virus sin siquiera saberlo”, explicó.

La ministra Muñoz también pidió que no se busquen responsables de la muerte del hombre que falleció en su departamento por COVID-19 tras esperar cinco días a que le entreguen los resultados de la prueba del hisopado.

“En este momento no ayuda echarse a buscarse al culpable para sancionarlo ahorita. Después, buscaremos todos los responsables que quieran. Pero en este momento, tenemos que concentrarnos en aquello que realmente podemos hacer y eso es quedarse en casa, hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, que la gente tome todas las previsiones del caso, que seamos realmente responsables en salir lo mínimo posible de la casa, necesitamos que los ancianos, las personas de mayor riesgo no salgan”, dijo.