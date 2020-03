La evolución local del coronavirus es donde realmente suceden las cosas, y donde están cruzados todos los dedos. La estadística de las infecciones, y ahora último las muertes, es hipnótica, con una elocuencia que supera todo comentario. El núcleo de esto es el suspenso sobre qué pasará (dónde estaremos) al día siguiente de la cuarentena.

• La escena más fuerte está en nuestros propios domicilios, que funcionan como refugio, pero al mismo tiempo como un espejo de cómo nos va en una diversidad de aspectos. La casa que nos circunda se vuelve una incubadora de descubrimientos, confirmaciones, pequeñas o grandes decisiones a futuro.

• A pesar de que nos incluye, podemos mirar el desastre epidemiológico mundial a la distancia. Nos lo permite en cierto modo la comodidad de nuestras cifras muchísimo más bajas. Pero la comparación no produce tranquilidad, sino inevitable desazón, sobre todo cuando miramos cómo avanzan los marcadores de la red.

• Para los no especialistas el escenario de los atroces pronósticos económicos es algo esotérico, que recién adquirirá toda su realidad cuando podamos salir de casa. Pero a la vez una observación de los medios va fortaleciendo la idea de que nos espera una suerte de segundo round horrible para después de la pandemia.

• Un capítulo importante en esta hora son las variadas formas de la solidaridad. Entre ellas las del acatamiento de reglas. No tanto como un impulso de bondad, sino como un raciocinio de supervivencia colectiva. La idea de cuidarnos a nosotros mismos (permaneciendo en casa) como una manera de cuidar a los demás no es algo habitual.

• Un inevitable escenario de la pandemia es el magazine frivolizante, con historias de famosos contagiados (que ya son muchos). Quizás esto le presta cierta humanidad a los inflexibles números de la estadística, que muchos no podrían entender sin unos cuantos ejemplos de carne y hueso. Algo ayuda, además, al igualitarismo.

• Lo que se va a hacer cada vez más socorrido con el paso de los días será la búsqueda de historias y noticias que no tengan nada que ver con el coronavirus y sus futuras consecuencias. Que nada es más importante no significa que no haya otras cosas de cierta importancia. Un importante oxígeno, cuando se le encuentra.