El psicoanalista Eduardo Gastelumendi, desde la perspectiva de su especialidad, explica la influencia que genera la pandemia del coronavirus, las medidas de aislamiento y paralización en el comportamiento y la condición mental de la población.

–¿Existe pánico o no en la población ante la pandemia del coronavirus? Hay personas que acatan el aislamiento social y otras que todavía lo toman a la ligera.-

Esta es una situación completamente excepcional. Lo que se produce en esta situación, además de altos riesgos, porque está la salud social comprometida, es un sentimiento que nunca queremos tener: la incertidumbre.

– ¿Qué consecuencias puede traer esa sensación en esta coyuntura? –

La incertidumbre no es fácil de notar. En general, incluso todos nosotros tratamos de tener menos incertidumbre. Planificamos la vida, pero todo el tiempo suceden imprevistos y vivimos como si no existiese ello. Sin embargo, esta situación nos pone de frente y en contacto con esa realidad que no queremos ver: nadie tiene nada seguro. La seguridad es una ilusión.

–¿Es la primera vez que la población en nuestro país siente un impacto emocional así por una enfermedad? –

Sí, a nivel planetario. En la historia de la humanidad es la primera vez que se vive algo así.

–¿Ni siquiera en las anteriores epidemias o pestes? –

No, porque (las epidemias) eran en la región que uno vivía. En ese sentido, era equivalente a tu universo. Pero ahora que sabemos, porque usamos medios de comunicación, es la primera vez que sucede algo así. Es equivalente a que un asteroide vaya a caer sobre la tierra, en el sentido que nos desconcierta a todos.

–¿Qué pasa con el estado emocional de la población mayor a los 70 años? –

Son los más vulnerables va a depender de cómo está la mente de las personas y cómo han crecido. En caso de los niños, de cómo los padres manejen la calma.

–Políticamente, la población ve al presidente Martín Vizcarra como un padre. –

El presidente encarna eso psicológicamente.

–¿No sería un punto de quiebre psicológico en nuestra sociedad si algunas de nuestras autoridades (presidente, ministros o gobernadores) resultan contagiados de COVID-19?–

Eso es para quienes creen que los padres nunca se enferman y siempre tienen la razón. Son personalidades inmaduras. ¿Qué pasa si el papa muere? También generaría angustia por lo que él simboliza. Pero creo que el presidente y su equipo han actuado bien. Hubo mejoría en la capacidad de comunicarse con la gente, su actitud de explicar las cosas con tranquilidad y no hablar de situaciones resueltas.

–En nuestro país hay altos índices de población que vive con depresión, ¿las medidas de aislamiento social y la pandemia pueden complicar su condición?–

Existen situaciones mentales que ante este tipo de situaciones se alivian. Cuando ocurre una enfermedad física en un paciente psicótico, el enemigo ya es visible y la mente se ordena. Lo que estamos viviendo es opuesto porque no podemos ver el virus. Pero como está la familia junta, se convive y se habla. Es mucho mejor compartir. Es un momento privilegiado en el sentido de llevarnos a replantear nuestro estilo de vida.

–¿En qué aspecto?–

Hay una forma de vivir que es automática. Conocemos la ruta para ir al trabajo, entonces, la vida, da la impresión que es eso. Pero en un momento como este, que se suspende la rutina, la menta está más suelta y recupera su naturaleza y puede conectarse con otros aspectos más profundos: el asombro.

–¿Entonces cómo puede ser aprovechado el aislamiento social para no alimentar la incertidumbre?-

El “privilegio” con que algunos viven la cuarentena no tiene que ver solo con la comodidad material o situación económica. Por supuesto que eso ayuda. Pero el gran privilegio es aprovechar esta circunstancia única en nuestra historia para ver nuestra vida desde otra perspectiva, nueva, más integrada, con menos fronteras. De ahí el error grave del alcalde de La Molina, quien desaprovechó la oportunidad de generar consciencia social y apeló al miedo.

–Pero estas medidas de aislamiento, a largo plazo, y en caso no existan resultados contundentes, ¿no van a generar hartazgo en la población?–

Estamos recién en la primera semana de aislamiento. Nos espera una más. El hartazgo es un sentimiento normal. Cuando uno se sienta harto se aislará y hará otras cosas. El hartazgo pasa después porque las personas se pueden conectar con las circunstancias que viven.

–¿El hartazgo puede desencadenar protestas masivas contra nuestras autoridades? –

En este momento no lo creo. Lo que sí puede desencadenar manifestaciones de protesta es el hambre.

–¿Está de acuerdo con el toque de queda? ¿No despierta recuerdos de una época trágica, como lo fue con el terrorismo el siglo pasado? –

Ahí la sensación era de una violencia que tenía que ser contenida y estábamos luchando contra otro tipo de enemigo: el autoritarismo, el abuso del enemigo subversivo. Estaban imponiendo el terror de manera violenta. Las medidas de ahora son fuertes, necesarias, pero en tiempo de paz. En un sentido, decir que esto es una guerra se usó de imagen para referirse a la seriedad del virus.