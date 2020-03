Cusco: Guía de turismo desmiente haber tenido contacto con turistas que dieron positivo a covid-19 [VIDEO]

En las últimas horas, en diferentes portales de noticias en Facebook se ha visto la imagen de Saúl Guerra Vargas acusándolo de ser el guía de turismo que tuvo contacto reciente con los dos turistas alemanes que dieron positivo a covid-19 en Cusco.

Indignado, el joven guía realizó una transmisión en vivo el último jueves por la noche en su cuenta personal de Facebook, para desmentir dichas acusaciones.

En su video, Saúl comienza poniendo en claro que él no es el trabajador a quien las autoridades andaban buscando para realizarle las pruebas para descartar el coronavirus, sino otro guía que ya se había sometido a las autoridades horas antes.

“A todas esas personas que me envían feos mensajes quiero aclararles que, primero, no he estado con estos pasajeros alemanes, yo solo trabajo con una sola agencia. Y si no se han informado señores, ya se ha ubicado a ese guía (…)”, inicia.

Saúl continúa cuestionando, quien fue la primera persona que comenzó a correr el rumor que él era el supuesto infectado. “No sé quién es el mal intencionado y la gente que le sigue, que publica mi imagen y dicen que yo tengo coronavirus. ¿Ustedes son doctores? ¿Ustedes me han visto?”, prosigue.

El joven muestra su preocupación y teme que, por la información falsa, la gente quiera atacarlo. “Lo que hacen es que las personas generan una fobia contra mí, incluso podría salir a las calles y las personas me podrían atacar”, agrega.

El guía culmina su transmisión pidiendo a las personas y a los “pseudo periodistas” que difundieron su imagen en Facebook, borrar todas sus publicaciones, caso contrario los denunciará ante la Policía.

“A todos los que han compartido mi imagen y mi nombre, yo tengo todos los screenshots, tienen antes de media noche para borrar todas sus publicaciones. Sean más responsables señores periodistas o pseudo periodistas”, finaliza.