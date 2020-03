El estado de emergencia complicó la subsistencia de varias familias que viven de su trabajo diario. El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez invocó al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Arequipa atender a esta población afectada con alimentos de primera necesidad.

“Muchas familias arequipeñas a esta altura del estado de emergencia dictado por el Ejecutivo ya no tienen recursos económicos para adquirir alimentos.”, expresó Zúñiga.

Precisó que la asistencia alimentaria planteada requiere especialmente una ayuda más directa y para personas de la tercera edad que no deben salir de sus hogares, por ser más vulnerables a contagiarse del coronavirus.

“Es obligación de los gobernante asistir a sus ciudadanos en situaciones de emergencia. Hay dinero para hacerlo y la situación lo amerita. Muchos subsisten gracias a lo que ganan día a día. No todos tienen ahorros y además estos también se acaban. Muchos no tienen que comer y no pueden salir a ganarse la vida”, refirió el parlamentario andino.

Por otro lado, dijo estar a favor que los pagos de luz, agua, teléfonos, internet, pago de hipotecas inmobiliarias y alquileres de viviendas, por lo menos, se prorrogue 12 meses.