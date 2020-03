Coronavirus: Ex funcionario regional de Cajamarca dice que emergencia es una cortina de humo

Alejado de la triste realidad que vive el país con la propagación del Covid-19 y el impacto a nivel mundial, el ex gerente general del gobierno regional de Cajamarca, Wider Herrera Lavado, difundió un vídeo en Redes Sociales señalando que el estado de emergencia es una patraña organizada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En el vídeo se puede apreciar al exfuncionario hablando directo a la cámara y dejando con énfasis su postura.

“Muchos medios de comunicación ahorita están hablando del Coronavirus, una tremenda cortina de humo, que estamos seguros que tras esto, tas toda esta patraña organizada por Vizcarra estamos seguro que se están cometiendo muchos actos irregulares a nivel nacional, así que Vizcarra no nos puede llevar a este escenario que de aquí a quince días Dios no quiera va a comenzar la crisis para cientos, miles y millones de peruanos que nos están tratando de encerrar en nuestras casas. Así no se va a combatir, lo que se debe hacer es identificar a las personas en un trabajo coordinado con los gobiernos regionales”, señala en gran parte del vídeo.

Cabe precisar, que hasta ahora el departamento de Cajamarca no registra ningún caso de Coronavirus, mientras que en el país ya van más de 230 casos y 3 fallecidos.

En diferentes países que han afrontado esta crisis, las medidas de aislamiento social han sido claves para evitar el incremento de casos.