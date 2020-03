Vecino de Miraflores se burla de cuarentena: “Usaré un brasier de mi mamá como mascarilla” [VIDEO]

Las extremas medidas sanitarias interpuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestro país, no son respetadas por muchos peruanos. En Miraflores, el periodo de cuarentena es tomado como una burla por algunos vecinos.

Pese a registrar cuatro muertes por este virus en el Perú, las personas de distritos como Miraflores, San Isidro y San Borja salen a las calles por tiempos prolongados para descansar en los parques, sacar a pasear a sus perros y hacer deporte al aire libre durante el pedido de aislamiento social.

Como lo ocurrido con un vecino miraflorino, que fue interceptado por una reportera por encontrarse lejos de su casa y paseando a su mascota. Ella le advirtió que el nuevo coronavirus puede permanecer en el aire hasta tres horas, según un estudio estadounidense.

El joven no tuvo reparos en cuestionar lo dicho por la periodista. “Eso no está demostrado, no está demostrado que está en el aire (el virus). Toma nota. Hay mucha desinformación”, respondió de una manera prepotente.

“Yo estoy en mi casa todo el tiempo, pero por el perrito tengo que salir […]. En lo personal si me das una mascarilla. Si me la facilita la puedo usar, sino voy a hacerme una mascarilla del brasier de mi mamá”, continuó el transeúnte.

Tras varios minutos, personal de serenazgo de Miraflores se acercó al sujeto para recordarle que no puede salir de su casa durante el tiempo de cuarentena, ya que se encuentra proclive a contagiarse de coronavirus. Sin embargo, el sujeto prefirió burlarse e hizo un ademán frente a cámaras.

En caso desees sacar a tu mascota por un momento, esto es lo que debes saber:

Según las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, solo se podrá sacar a los perros a pasear para que haga sus necesidades, pero a sitios muy cercanos, mantener la distancia social de otra personas y que sea muy breve. No se puede utilizar como una excusa para incumplir la cuarentena.