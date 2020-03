Coronavirus: personal del Minsa hará limpieza epidemiológica en edificio donde murió paciente con COVID-19 | VIDEO

Personal de EsSalud llegó al edificio de Miraflores donde lleva más de 15 horas el cadáver de un paciente que falleció por coronavirus COVID-19. Aseguraron que realizarán una “limpieza epidemiológica” en el predio ubicado en Miraflores, después de que los vecinos exigieran que fumigaran el espacio y los sometan a la prueba del hisopado.

El médico del hombre que murió por COVID-19, Benjamín Lino, señaló que no existe un protocolo para recoger el cuerpo de una persona fallecida por este mal. “Uno conoce cuáles son los mecanismos para hacer el levantamiento de un cadáver frente a situaciones en general. Pero este es un caso singular que amerita, dada la contingencia de cómo han venido siendo los acontecimientos, la existencia de un protocolo de levantamiento de un cadáver más o menos con las características que ha tenido este caso”, comentó en Latina.

Tras consultar con el Ministerio de Salud sobre el levantamiento del cadáver, aseguraron que este debe ser realizado por el Ministerio Público.

No obstante, fuentes de esta entidad aclararon que no levantarán el cuerpo porque el señor no falleció por suicidio, muerte violenta o “muerte por mano ajena”. “En este caso el único que debe extender el certificado de defunción es EsSalud”, aseguraron.

Captura Twitter.

Hasta el momento se desconoce qué entidad trasladará el cadáver para que lo cremen, pese a que en el edificio viven mayormente personas ancianas que pueden contagiarse del coronavirus mediante los gases emitidos por el cadáver.

Al mediodía del jueves 19 de marzo se registraron 234 personas con coronavirus en el Perú.