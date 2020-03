Coronavirus: Minsa sugiere que cenizas de fallecidos por COVID-19 sean vaciadas “en un lugar pertinente” [VIDEO]

Tres hombres fallecieron por el coronavirus COVID-19 en el Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que estos cadáveres deberán ser cremados para evitar la propagación del mal que ya sufren más de 200 personas en el país.

Juan Luis Herrera, director general de Operaciones del Minsa, comentó que es preferible que los familiares de los fallecidos no tengan contacto con los restos. Sugirió que estos sean evacuados en “un lugar pertinente”.

“Lo ideal es que esas cenizas pudieran ser no remitidas a ningún familiar, pero hay un tema legal que están evaluando las áreas pertinentes. Pero nuestra sugerencia es que estas deban ser evacuadas a un lugar pertinente”, comentó.

En el transcurso del día comunicarán lo que se deberá hacer con las cenizas de los fallecidos para evitar el contagio del coronavirus. Abogados y representantes del Ministerio de Salud debaten sobre este tema para precisarlo en un protocolo.

Sobre la muerte de un paciente con coronavirus en su departamento de Miraflores, Herrera dijo que en adelante atenderán este tipo de casos con el apoyo del Ministerio Público.

“Hemos visto que los protocolos fluyen a través del Ministerio Público, que es el que se apersona, pero con información que nosotros les demos para las tomas de seguridad que corresponden”, dijo.

No obstante, esta entidad aclaró que no se encargará del retiro del cadáver de la vivienda porque este no falleció por asesinato.

Herrera afirmó que mañana deberían tener todos los datos de los vecinos que mantuvieron contacto con el hombre que falleció por coronavirus en su casa.