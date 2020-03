El director del hospital Las Mercedes de Chiclayo, Víctor Echendía Arellano, descartó dos fallecidos por infección de coronavirus en dicho nosocomio. Sin embargo, aclaró que se realizará la prueba de hisopado a uno de ellos para descartar la enfermedad, debido a que presentaba síntomas de infección respiratoria.

Pacientes

La primera persona fallecida es un paciente de 68 años de edad que murió producto de un cuadro de fibrosis pulmonar. Si bien el fallecido no tuvo contacto con personas provenientes del extranjero o con sospechosos de coronavirus, Víctor Echendía declaró a La República que se realizó la prueba de hisopado para descartar la enfermedad.

El octogenario ingresó hace dos días al hospital con síntomas graves de enfermedad pulmonar, por lo que hoy se complicó su estado de salud y falleció. De esta manera, hoy mismo se procedió a tomarle la muestra de hisopado, sin embargo, los resultados se daría a conocer en los próximos siete días.

“Los síntomas del paciente fallecido no coinciden los del coronavirus. Es una persona anciana que no ha tenido mucho contacto (con personas), pero ya se le realizó las muestras respectivas y esperamos los resultados”, explicó.

La otra persona fallecida es una gestante de 30 años de edad, quien llegó con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y preeclampsia severa. Pero el diagnóstico más grave fue la presencia de crepitantes en los pulmones, por lo que requería una intervención quirúrgica.

“Al enterarse de que un fallecido ha tenido fiebre o tos, se lo relaciona con coronavirus. Es decir, no puede confirmar que hayan tenido coronavirus, pero tampoco puedo descartar al cien por ciento que no hayan estado infectado. La gente que informa que ha muerto por coronavirus no debe hacerlo porque no tiene las pruebas”, indicó.

En ese sentido, aclaró que a la paciente adulta no se realizó la prueba de hisopado, y sus familiares tampoco ofrecieron información a cerca de los contactos que pudo haber tenido en los últimos días, o los antecedentes de su salud.

Colegio Médico

En tanto, el decano del Colegio Médico de Lambayeque , Manuel Soria confirmó el fallecimiento de un anciano con alta probabilidad de Covid- 19 en la región. El especialista, perteneciente a la mesa técnica por coronavirus, lamentó que haya transcurrido cuatro días y los resultados no se oficialicen.

Asimismo, indicó que el paciente fue intermado en UCI con los síntomas de la enfermedad. Esto ha sido rechazado por el médico Víctor Echendía.