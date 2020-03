Tacna: Personas abarrotan mercado pese a estado de emergencia

En el cuarto día del estado de emergencia nacional, los centros de abastos en Tacna aún están lejos de cumplir con las medidas de prevención contra el coronavirus o covid-19, que ha ordenado el Gobierno peruano. Esa es la realidad del mercado mayorista Miguel Grau.

Aunque se anunció el miércoles que el Ejército Peruano ingresaría a dicho centro de abastos, eso no ocurrió. Este jueves cientos de compradores recorren los pasadizos y la plataforma del mercado, muchos sin usar mascarillas y sin respetar el metro de distancia que se dispuso en el decreto supremo que declaró la emergencia.

La mayoría de vendedores tampoco cuenta con los guantes quirúrgicos o las mascarillas. Alrededor del 30% de personas que acuden a diario a trabajar al mercado Grau son adultos mayores que se desempeñan como carreteros, vendedores con puesto y ambulantes. A pesar que tienen contacto directo con varias personas, no cuentan con protección.

Cabe destacar que la población adulta mayor es la más vulnerable por el covid-19 (coronavirus), el cual que causa un síndrome respiratorio agudo grave, que incluso podría ser mortal. Por ello, las autoridades de salud, han recomendado extremar las medidas de seguridad e higiene con este sector de la población.

La Municipalidad Provincial de Tacna estableció que la atención en los centros de abastos será de 5:00 a 15:00 horas. Se ha respetado el horario, pero no se controla el aforo en el mercado mayorista. La administración no cuenta con personal suficiente para realizar el control de las medidas de protección, incluso los guardias municipales no tienen guantes.