Joven genio luchará por el medio ambiente en el Perú

Noticia positiva. Nuestros genios son conscientes del problema medioambiental que existe en nuestro país y creen que es vital tomar medidas adecuadas para que esta situación no se agrave. Es el caso del joven estudiante de 17 años Hugo Rivas Galindo, quien ocupó el primer puesto en el cómputo general en el examen de admisión 2020-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), realizado en esa emblemática casa de estudios.

Recientemente culminó sus estudios en el colegio Saco Oliveros y se preparó en la academia de la misma entidad educativa con el firme propósito de alcanzar una de las vacantes que ofrece la Universidad Agraria.

Rivas ingresó a la carrera de Ingeniería Ambiental con la máxima nota: 17.16. Y desde ese campo profesional sueña con contribuir a generar acciones de prevención para hacer frente a los altos índices de contaminación que padece el mundo.

“La Ingeniería Ambiental es una carrera que me llamó la atención debido a que actualmente existe un gran problema con respecto a la contaminación, y es indispensable tomar medidas adecuadas para evitar que esto se agrave”, declaró a La República.

Cuenta que desde pequeño era consciente de la importancia de proteger el medioambiente. “Tenía cuidado en no arrojar papeles en la calle”. Luego se percató de todos los factores que afectan a los ecosistemas y eso lo sensibilizó más.

“Hay varios proyectos que, aunque sean útiles para la economía, perjudican al medioambiente por falta de un exigente estudio de los proyectos. A mí me gustaría que no existan conflictos entre pobladores y empresas”, precisó, seguro de que su lucha por el medio ambiente tendrá el respaldo y servirá de ejemplo en miles de peruanos.

GALARDÓN

“Estoy muy contento con este primer puesto, no me lo esperaba, pero esto me hace sentirme comprometido para seguir esforzándome y perseguir mis sueños”, indicó el Rivas quien también se ubicó entre los primeros lugares en la UNI, San Marcos y en la Universidad del Callao.

Hugo vive en La Victoria junto a su familia. Sus padres están orgullosos de él. Saben que este es un primer paso, el comienzo de una fructífera carrera profesional.

“Este es un premio a la constancia y dedicación de mi hijo, estamos muy felices y sé que él seguirá creciendo y obteniendo muchos más logros”, dijo Juan Rivas Rodríguez, su orgulloso padre.

La prueba se realizó el domingo 8 de marzo y tuvo una duración de dos horas. Rindieron su examen más de 3 300 postulantes para alcanzar una de las vacantes a las 12 carreras profesionales que ofrece dicha casa de estudios.

La UNALM ha sido catalogada recientemente como una de las mejores universidades del Perú, según los resultados del ranking QS de las Mejores Universidades del Mundo por Disciplina Académica.