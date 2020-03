Miembros del Ejército peruano empezaron controles en los principales accesos del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita. Las fuerzas del orden revisaron que las personas que lleguen al centro de abastos cuenten con mascarillas, como medida preventiva para evitar la propagación del nuevo coronavirus, y que llevaran consigo el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La mayoría de personas que se acercaron a este mercado, uno de los principales de la ciudad de Lima, sí contaban con dichos requisitos e ingresaron sin ningún problema. Sin embargo, otros ciudadanos no cumplieron con esta disposición, generando incluso molestia por parte de los clientes y trabajadores del lugar.

Para este viernes 20 de marzo, las personas que no vayan con mascarillas y no cuenten con el DNI, ya no podrán ingresar. Personal del Ejército peruano acotó a las cámaras de América TV que la jornada de hoy jueves ha sido solamente preventiva.

Dicha medida ha sido adoptada para prevenir el contagio del COVID-19. Así también, se busca mantener los niveles de seguridad y salubridad en uno de los mercados más importantes de la ciudad, donde la aglomeración de personas es recurrente.

“Se le exhorta a todo el personal para que estén con su mascarilla, para que no sean un ente multiplicador y no vayan transmitiendo la enfermedad. Un 50 % están viniendo con mascarilla, aún no toman conciencia”, dijo un efectivo del Ejército al noticiero.