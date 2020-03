La violencia familiar no se detiene durante el estado de emergencia. En el distrito de San Miguel, Jorge Pando Suarez, de 86 años de edad, fue grabado mientras agredía a su joven hija de 23 años de edad, la cual sufre de esquizofrenia. En los videos difundidos por redes sociales se observa, en reiteradas ocasiones, al hombre que golpea la cabeza de la mujer, quien se encuentra con las manos amarradas.

Una persona que vive en los alrededores del lugar, quien prefiere no exponer su identidad por temor a represalias, señaló a La República que no es la primera vez que el padre agrede a su hija. “No podía filmarlo antes porque el señor se escondía. Esta vez el maltrato fue largo y se veía claramente”, indicó.

Ante la denuncia, la Policía Nacional del Perú (PNP) se acercó al inmueble. El parte policial señala que Pando Suarez aseguró que su hija menor se encuentra con tratamiento por esquizofrenia y que "en ningún momento la maltrata, solo a veces la sujeta de los brazos para poder darle de comer o darle sus medicinas”.

Asimismo, el presunto agresor aseguró, así como confirmó la hermana de la joven a los agentes policiales, que tiene una buena relación con sus hijas, pero que amarra a la más joven para “evitar que se autolesione ya que, por su estado de salud, se pone por momentos alterada”.

No obstante, la persona que registró la agresión y realizó la denuncia, comentó que, al acompañar a los efectivos oficiales a registrar la casa, la víctima pedía que no la regresen con sus familiares. “La chica decía ‘lleven a la cárcel a mi papá’, no quería entrar a su casa, la tuvieron que meter a la fuerza", explicó, alegando también que tanto el padre como la hermana de 25 años trataron de llegar a un acuerdo para que no siga con la denuncia.

Parte policial de la denuncia realizada por vecinos en San Miguel por violencia física hacia una joven de 22 años.

“Ese hombre es malo, no sólo maltrata a su hija desde que es pequeña, también hacía lo mismo con el perro que tenían, lo tiraba al piso”, contó la testigo de las agresiones de Pando Suarez. “Aún con los videos presentados, la Policía solo tomó la denuncia, pero no han hecho nada más”, agregó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) respondió a la denuncia realizada en redes sociales. “Nuestro equipo ya está alerta”, se lee en la cuenta oficial de la institución.

¿Qué es la línea 100?

Puedes llamar a la línea 100, un servicio telefónico y gratuito, si es que has sido víctima de violencia familiar o abuso sexual o has presenciado uno de estos actos.

Los profesionales que trabajan en este proyecto brindan orientación, consejería, soporte emocional e información a las víctimas y testigos de actos violentos.

Si necesitas que la policía intervenga en un acto de violencia familiar o abuso sexual, no dudes en optar por esta opción. Ellos te derivarán a un Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) o a la Línea 100 en Acción.

Puedes llamar a cualquier hora del día y todos los días del año desde un teléfono fijo, público o un teléfono celular.