Covid-19 y la incertidumbre de saber si uno está infectado

Roberth Orihuela Q.

Arequipa

El joven de iniciales R. P. H. llegó a Arequipa procedente de México con síntomas de haber contraído el coronavirus (Covid-19). Personal de salud en la Ciudad Blanca tomó las muestras a él y su familia el pasado 12 de marzo. Prometieron entregarles los resultados el lunes. Lo hicieron recién ayer, cuando el caso fue ventilado por la prensa. Trascendió que el gerente regional de Salud, Dember Muñoz, no cumplió con informar porque los resultados no podían imprimirse debido a una falla en el sistema. Felizmente, todos dieron negativo.

Hasta ayer esa familia estaba en cuarentena. La medida se adoptó preventivamente para cortar la propagación del virus. Carmen, la madre del paciente, reveló que su esposo es vulnerable al virus, puesto que sufre de diabetes, hipertensión y problemas coronarios. Además, sus padres, dos ancianos, estaban aislados por temor a que R. P. H. tuviera el coronavirus y los infecte.

Jorge Velarde, jefe del área de Epidemiología de la institución, señaló que la prueba había sido enviada y que la demora estaba en el Instituto Nacional de la Salud.

Velarde explicó que las muestras se toman a pedido de pacientes sospechosos. Esto lo hace personal del puesto de salud más cercano. Luego, son enviadas al laboratorio de la Gerencia Regional de Salud, que las remite a Lima ya sea por vía terrestre o aérea. Después, los resultados deben ser entregados por el puesto de salud que tomó la muestra a las familias.

Esto último es lo que estaría fallando. “Mientras que unos nos dicen que no hay resultados, el gerente de Salud nos dice que la respuesta ya está en Arequipa, pero que no puede imprimirla. Solo queríamos saber si mi hijo tenía o no el virus para estar más tranquilos”, contó luego Carmen.

Tras unos minutos, la respuesta llegó vía WhatsApp a la familia de R. P. H. Sin embargo, la demora del personal de Salud genera más incertidumbre.

Desde el área de Imagen Institucional del gobierno regional, informaron que, hasta el 13 de marzo, se enviaron 132 muestras a Lima, de las cuales solo dos dieron positivo. Esos con los dos casos. Otras 32 fueron enviadas por avión el martes y la respuestas se esperan lo más pronto posible. Además de estos errores domésticos, también urge descentralizar la toma de muestras. Dos universidades locales ofrecieron sus laboratorios para efectuar estos estudios. Eso permitiría procesar rápidamente las muestras y no esperar una respuesta de Lima. Además de la cuarentena, otra medida eficaz para enfrentar la pandemia es saber quiénes están contagiados para aislarlos y que no continúen infectando a los demás.