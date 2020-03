Se inició la repatriación de los peruanos varados

Ni bien se difundió el decreto del gobierno que autoriza excepcionalmente el vuelo de retorno de los peruanos varados en el extranjero por la declaratoria de estado de emergencia sanitario, las compañías aéreas iniciaron coordinaciones con los compatriotas varados en distintos aeropuertos del mundo.

De acuerdo con cálculos de la prensa mexicana, en el balneario de Cancún se concentran algo más de 500 peruanos, que viajaron hasta la paradisíaca localidad caribeña. Lo que fue planeado como un viaje de ensueño, acabó en algo muy parecido a una pesadilla.

“El viaje a Cancún fue un regalo por mi cumpleaños y por el aniversario de mi madre con su pareja. Fuimos a vacacionar como familia para pasar un momento bonito, pero solo lo pasamos bien los dos primeros días. Llegamos el viernes y disfrutamos el tour del sábado 14, y el domingo 15 que anunciaron el cierre de la frontera, nuestros parientes nos escribían desesperados. Por eso, nos bajamos del tour en la quinta avenida y fuimos directamente al aeropuerto en busca de un pasaje para retornar. Pero al llegar a Copa Airlines, la agencia estaba cerrada. No había nadie en el counter”, relató Sarely León Álvarez.

“Cuando el presidente dijo que iban a permitir el ingreso de aerolíneas, Copa solo registró el nombre y los DNI de los pasajeros a. En cambio, la otra compañía, Interjet, a las 2 de la tarde (del martes) abrió un vuelo hacia Perú. Pedimos a Copa que hiciera lo mismo, pero nos respondieron que no. Han sido prepotentes y ya no dejaron que las personas que faltaban se registraran. Hoy (ayer) a las 8 de la mañana nos dijeron que no iban a abrir vuelo para hoy. Los pasajeros se metieron hasta el counter y vino hasta seguridad porque estábamos molestos. Nos explicaron que Panamá no quería que el avión hiciera escala. Nos pidieron esperar porque están haciendo las coordinaciones. Aquí hay niños sin desayunar, ni almorzar. Hay pasajeros que ya no tienen plata. En el aeropuerto somos casi 200 de Copa, los de LATAM son unos 50 y los de Avianca unos 40. Pero hay muchos más”, añadió Sarely León, quien se encuentra con su familia en el aeropuerto internacional de Cancún.

Desconcierto en el Caribe

De acuerdo con Pilar Álvarez, otra pasajera varada en Cancún, algunas compañías ya iniciaron la repatriación de peruanos.

“Los 150 primeros pasajeros de Interjet que se han registrado se han ido hoy (ayer). Pero todavía hay un grupo de 40 peruanos que han quedado fuera por no estar primeros y otros que recién han llegado hoy. En nuestro caso, los de la empresa Copa a cada hora nos dan los avances, pero no nos dicen cuándo nos vamos. Tenemos tiempo para retornar hasta mañana (hoy). Estamos desesperados y nos hemos puesto fuertes y gracias a ello nos están escuchando. No había otra forma. No estamos pidiendo un apoyo social, es un vuelo comercial, tenemos comprado nuestro pasaje de retorno. Es nuestro derecho”, señaló Pilar Álvarez.

Otra pasajera en Cancún, Carolina López, relató que todavía Hay confusión: "Soy de Copa Airlines y hoy (ayer) vinimos porque había un vuelo humanitario de Interjet y dijeron que ayudarían a los pasajeros de otras aerolíneas, pero solo llevaron a los suyos. No sé cual es el criterio del vuelo humanitario, se supone que ayuda a todos pero este fue solo para su gente", señaló López.

En Ciudad de México hay otro grupo de nacionales cuyos vuelos fueron cancelados por el estado de emergencia. Por las redes sociales comunicó la pasajera Carolina Padilla que finalmente la compañía había dispuesto para hoy jueves 19 de marzo a las 7 de la mañana.