Coronavirus: hijos de policías de Chiclayo te piden quedarte en casa [VIDEO]

Con la finalidad de generar mayor conciencia entre la población para que respete el Estado de Emergencia por la presencia del coronavirus, los hijos de oficiales de la Policía Nacional en la región Lambayeque, se sumaron a la campaña mediante un significativo video.

En el material audiovisual aparecen 4 menores quienes de manera emotiva, invocan a la ciudadanía a quedarse en casa, durante el periodo que estableció el Gobierno Central para que se reduzcan los casos de personas infectadas con Covid-19.

“Hola, quiero pedirte un favor: A diferencia tuya, mi papito y mi mamita no pueden estar aquí todo el día conmigo. Tienes que entender que esto no es un juego, ni tampoco es tan difícil, solo quédate en casa y no te contagiarás de coronavirus. Quédate en casa”, es el texto que señalan los niños y niñas.

Este trabajo se realizó desde la oficina de Imagen Institucional de la Segunda Macro Región Policial, convocando a varios menores para que sumen al esfuerzo de trabajar de manera coordinada y así hacer frente a la enfermedad.