El último miércoles 18 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció la inmovilización obligatoria desde las 8.00 p. m. hasta las 5.00 a. m.. Tras esta medida, muchos ciudadanos mostraron su preocupación por la falta de vehículos, incluso algunos se quedaron varados por el cierre del Metropolitano.

Ese fue el caso de una joven, quien perdió el último bus de este servicio de transporte. Ella se puso a llorar tras enterarse que no podrá llegar a su casa antes del toque de queda.

PUEDES VER 153 personas detenidas en Lima y Callao por no acatar inmovilización

Ante ello, un reportero de Latina intercedió para que un patrullero policial la llevara a su casa ubicada en la urbanización San Felipe en Comas, no obstante, pese a que la autoridad accedió a trasladarla, luego la dejó varada.

Tras unos minutos de haberla ayudado, Lorena Álvarez se percató que la misma joven que los oficiales habían ofrecido ayudarla estaba esperando un bus. Al ser consultada por lo ocurrido, la joven narró lo que el policía le dijo.

“Me bajaron y me dieron pasaje (2 soles). Me bajaron a una señora y a mí, nos dijeron que estaban pasando carros, y solo me dieron pasaje", mencionó la joven entre lágrimas.

Finalmente, la joven fue ayudada por un reportero de Latina y trasladada hasta su vivienda.

PUEDES VER Fue a comprar café durante toque de queda y terminó arrestado [VIDEO]

Cabe mencionar que esto ocurrió minutos antes del inicio de la medida decretada por el presidente Martín Vizcarra. Dicho dictamen impide la movilización de personas durante un periodo de tiempo.