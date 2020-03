En las alturas de la sexta zona de Collique en Comas, donde no hay servicios de agua y desagüe y la pobreza es extrema, y en el corazón de Los Olivos, cerca de los grandes centros comerciales, algunas familias independientes económicamente que acatan la cuarentena tienen un problema en común: la medida anunciada el domingo por el presidente Martín Vizcarra los cogió de sorpresa. No tienen las provisiones para sobrevivir 15 días sin trabajar.

La vivienda de Lucy Merino, de 34 años, es la última del cerro de la izquierda, en la sexta zona de Collique. Es madre soltera de tres hijos de 18, 6 y 2 años. El mayor nació con un mal congénito en la retina que no tiene cura y le impide ver. Pese a ello se gana la vida cantando en las calles, pero ahora lamenta no poder salir para ayudar a su mamá, que vende golosinas y eventualmente trabaja en las chacras de la zona norte.

La pobreza no le quita perspectiva a Lucy, quien junto a sus hijos acata el decreto de urgencia del gobierno “hasta donde se pueda”, pues no puede dejar a sus hijos solos y no los quiere exponer al virus en las calles.

Para combatir el coronavirus no tiene gel antibacterial ni alcohol y solo le queda un jabón, por lo que la mejor forma de cuidar a sus hijos es evitar que salgan. El agua tiene que comprarla semanalmente y le cobran 4 soles por cilindro, debido a que los camiones no llegan hasta su vivienda y tienen que subirla a través de una manguera. A los de abajo, el cilindro de agua les cuesta 3 soles.

Advierte que para ella va ser imposible llegar a los 15 días sin generar recursos, pues solo tiene provisiones para tres o cuatro días más. ¿Qué hará entonces? “No lo sé”, respondió.

El menú de ayer fue arroz con guiso de papas. Dice que debe cuidar lo poco que tiene y le da miedo ir al mercado de la tercera zona de Collique pues el lunes hubo saqueo. Sobre el bono de 380 anunciado por el presidente Vizcarra, dijo que no sabe si se lo darán y ahora está preocupada pues su hijito menor, que sufre de soplo al corazón, tiene tos seca y le falta la respiración.

En medio de carencias

Más abajo, también en Collique, las viviendas son de ladrillo y cemento, pero las carencias son casi las mismas. En la casa de Catalina Mena Espinoza viven cuatro familias que también acatan la cuarentena. Tienen jabón y gel y evitan contraer el coronavirus lavándose las manos lo más que pueden.

Doña Catalina trabaja haciendo limpieza en el Metropolitano, por eso no estaba en casa. De las 11 personas que viven en ahí, los hombres son los que salen a hacer las compras pues la calle es peligrosa para las mujeres.

Mientras dura la cuarentena los menores, que son dos niños de 2 y 6 años y tres niñas de 3, 9 y 14, se dedican a jugar, mientras las madres hacen labores de limpieza. Sin embargo, no ocultan su preocupación por los días que estarán sin trabajar.

Judith Peña Mena confiesa que no sabe cómo llegarán a los 15 días de cuarentena. Pilar Mena trabaja en labores de limpieza, pero no puede salir y tampoco sabe cómo harán para sobrevivir sin tener ingresos.

Ambas esperan que les toque el bono de 380, pero en esa casa viven cuatro familias y si les toca ese beneficio, no saben a quién se lo darán. “Ojalá el bono alcance y lo repartan rápido entre la gente que realmente lo necesita”, apuntó Pilar.

Otra familia visitada por La República es la de los Pampa Burga en Los Olivos, compuesta por emprendedores. La cuarentena igual los tomó por sorpresa. "Tenemos provisiones para siete días, no sé como llegaremos a los 15", advirtió Pedro Pampa. ❖

Aún no se ha previsto el impacto

El abogado laboralista Ricardo Herrera sostuvo que un sector que va a ser seriamente afectado es el informal, que tiene que salir a la calle a ganarse 50 soles diarios para subsistir. “No se ha previsto el impacto aún. Son muchos pequeños negociantes que se ven impedidos de trabajar y tienen que ganar para comer a diario. La gran empresa puede aguantar el golpe, pero la pequeña empresa no”, señaló.

El alcalde de Comas, Raúl Díaz, entregó agua potable en diferentes asentamientos humanos de Collique que no cuentan con ese servicio y exhortó a los vecinos que mantengan la calma y permanezcan en sus casas, asegurando que continuarán entregando el líquido elemento.