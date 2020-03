Pese a la norma del Poder Ejecutivo de que la actividad de vendedores ambulantes está prohibida en las calles para evitar el contagio por coronavirus, este jueves, el Mercado de frutas de La Victoria se vio abarrotado por comerciantes.

Vendedores de jugos de maracuyá, chicha, chanfainita y huevos de codorniz fueron retenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), que también intervino a 30 personas que no contaban con permisos para transitar en las calles. Vale recalcar que los productos no son decomisados por los agentes de seguridad.

Por su lado, las personas que fueron retenidas en el Mercado de frutas no avalaron el motivo real para estar en las calles, y hasta no llevaban su documento de identidad. Entre ellos, estaban comerciantes que no contaban con permiso para vender comida preparada en las calles.

“Son cuatro horas que pasarán en la comisaría cuando son retenidos, y cuando son detenidos son 24 horas”, precisó un oficial PNP.

Algunos vendedores ambulantes en el mercado de La Victoria no contaban con guantes ni con las medidas se salubridad para brindar un producto de calidad.