Vecinos se organizan para hacer respetar la cuarentena con tranqueras y letreros en Carabayllo

Los vecinos de la urbanización El Progreso, Carabayllo, se organizaron para colocar tranqueras y letreros artesanales en las calles para hacer cumplir el aislamiento social obligatorio que anunció el presidente Martín Vizcarra el pasado domingo como parte de las medidas para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

La calle prolongación Los Laureles está bloqueada con obstáculos de madera. A su vez, se pueden leer los letreros a lo largo de las pistas y, sobre todo, en las zonas de esparcimiento, como parques y lozas deportivas. Los vecinos explicaron a un medio local que tomaron estas medidas debido a que diferentes personas que viven en la zona no cumplían con la disposición del gobierno.

“Vimos que no pasaba nada, que la gente seguía haciendo sus cosas, como cualquier otro día”, explicó Enrique Waqcha, uno de los propietarios de la zona. No obstante, los vecinos señalaron que las tranqueras pueden ser retiradas con facilidad, esto por si se presentan casos de emergencia en el lugar, por lo que no habría problema si ambulancias y camiones de bomberos necesitan acceder a la urbanización.

Asimismo, indicaron a RPP que los mensajes colocados con la frase “quédate en tu casa” y los obstáculos tuvieron el efecto esperado, pues desde este miércoles 18 de marzo, tercer día del estado de emergencia, observaron que la presencia de personas en este lugar y la cantidad de vehículos han disminuido.

Los habitantes de esta urbanización de Carabayllo empezaron a organizarse desde el día lunes al ver que vecinos del lugar incumplían con la medida adoptada por el gobierno. “Al menos la gente ha tomado un poco más de consciencia”, indicó Waqcha.