Una vecina del distrito de San Martín de Porres, Katya Mundo Flores, abogada de 30 años de edad, denunció a través de redes sociales que aún hay vendedores informales que no están cumpliendo con el aislamiento social obligatorio dispuesto el último domingo por el gobierno ante la propagación del nuevo coronavirus en Perú. A pesar de informar el hecho, la cibernauta señala que los efectivos policiales le indicaron que no podían hacer nada al respecto y que permanezca en su vivienda.

Este mercado informal está ubicado en el cruce del jirón Saturno con jirón Uranio, en la cooperativa de vivienda Bata. Según señaló Mundo Flores, no sólo se encuentran trabajando comerciantes que abastecen de alimentos, quienes sí están permitidos de continuar con sus labores, sino que hay vendedores de ropa y de comida preparada, así como también el constante tránsito de taxis y mototaxis.

La abogada indicó que se encuentra preocupada debido a la aglomeración de personas que se da en este mercado informal, el cual se encuentra a pocas cuadras de la casa de una aeromoza que ha sido recientemente visitada por trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) para realizarle la prueba de descarte del COVID-19. “Esperemos que no, pero si el resultado es positivo, hay muchas personas que ya estarían contagiadas”, sostuvo en diálogo con La República.

Declaró también que el pasado martes 17 de marzo salió a comprar las medicinas para su madre, que acaba de ser operada, e intentaron detenerla por estar circulando. “Le comenté al comisario sobre la situación y me respondió que ellos no pueden hacer nada porque la mayor parte de mercados son informales”, comentó, añadiendo que el policía con el que conversó, de apellidos Laura Caller, la incluyó a un grupo de WhatsApp para que pueda realizar la denuncia. Sin embargo, fue eliminada de este por no tratarse de “una emergencia”, como lo señala en la conversación.

Al intentar insistir con la acusación, la denunciante afirmó que el mismo agente policial le indicó que “cumpla su cuarentena y no salga”.

La vecina comenta que previamente ya ha enviado oficios a la Municipalidad de San Martín de Porres, pero que no ha obtenido respuesta positiva hasta el momento. “No pueden erradicar el comercio ambulatorio. Para empezar, ese no es un lote acondicionado para que sea mercado. Los comerciantes han tomado las pistas y veredas, la gente vende en la calle”, indicó.

Igualmente, recalca que esto sucede a pesar que a dos cuadras de donde se encuentran los vendedores informales, se encuentra el Mercado Gindawuasi. “Este sí tiene los permisos para funcionar, pero no se utiliza porque no hay mucha afluencia de personas”, declaró la abogada.

“Yo puedo entender que las personas estén vendiendo pollo, frutas, pero no sé qué hacen los que venden comida, ropa o plásticos con total normalidad", dijo Mundo Flores, alegando que también se pueden ver colas de mototaxis, así como afluencia normal de taxis.