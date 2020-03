Para frenar la propagación de coronavirus (COVID-19) en todo el Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó estado de emergencia a nivel nacional el domingo 15 de marzo.

Con ello, declaró el aislamiento social obligatorio para todos los peruanos. Y una de las medidas es la suspensión de los restaurantes y cualquier otro establecimiento de consumo de comida.

Sin embargo, esto no se está cumpliendo. Así lo señaló una periodista de ATV noticias quien, con una cámara escondida, se hizo pasar como clienta en una cevichería de nombre “Pa bravo yo” del distrito de Santa Anita, donde fue atendida con normalidad.

En su mesa tenía un plato de ceviche y una botella de cerveza, lo que evidenció que dicho restaurante seguía operando y no estaba respetando el estado de emergencia.

“¡Hola! [...] ¿quisiéramos saber por qué están atendiendo si estamos en distanciamiento social y está prohibido que los restaurantes atiendan?”, cuestionó la reportera, cuando se acercaba a la caja, a un hombre a cargo del restaurante. El sujeto permanecía callado, mientras mostraba una expresión de incomodidad. La periodista continuaba increpándolo: “Ustedes me han atendido, me han servido chicharrón que ya pagué. Y no está bien”.

En tanto, ella reportaba ante la cámara el acontecimiento y se dio cuenta de que había un ciudadano que estaba consumiendo en el cevichería. “También, señor, usted no debería estar aquí comiendo. Estamos en distanciamiento social. ¿Por qué lo hace?¿le parece correcto?[...] Esta prohibido estar aquí", preguntó al cliente, quien trató de justificar su incumplimiento.

El hombre comenzó a cerrar el restaurante con el cliente y la periodista dentro del local, por lo que solo esta última le dijo: “Espérate que voy a salir todavía. No cierres”.

Ya fuera del local, la reportera comunicó que algunos ciudadanos entraban y salían del local “Pa bravo yo”, unos compraban ceviche para llevar y otros se quedaban a consumir.

Además, denunció que el restaurante no contaba con los implementos de prevención y protección de salud, como por ejemplo el alcohol en gel y otros para evitar el COVID-19. “La persona que [...] me atendió no tenía una mascarilla ni guantes”, informó con mucha indignación.

También agregó que, además del restaurante, hay otros locales que no están cumpliendo con el aislamiento social decretado por el Gobierno.

Por otro lado, el Perú ya se encuentra en la fase 3 del coronavirus y alcanzó los 117 casos confirmados.