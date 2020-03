Martes. Día 2 de la cuarentena. El transporte público en Lima Metropolitana mejoró a diferencia del día anterior, pero hay aspectos que se deben corregir para no propagar el COVID-19.

Uno de ellos es el control del transporte urbano convencional. El temor de quienes salen a trabajar en estos tiempos de emergencia se revela en el rostro, los gestos o las reacciones de las personas que están dentro de una combi, una cúster o un bus. La preocupación radica en la alta posibilidad de contagio porque muy pocos respetan el distanciamiento social en estas unidades. Los cobradores o choferes buscan que suban más pasajeros y estos últimos se desesperan en los paraderos y llenan los vehículos a pesar del riesgo que conlleva todo esto.

Esa es la contradicción que explica bien un vendedor del mercado informal de La Parada al que un equipo de La República encontró en la Av. Nicolás Ayllon, en el distrito de San Luis.

-Yo he salido de mi casa, porque yo vendo verduras en La Parada. Acabo de bajarme acá nomás (de la cúster) porque ya estoy volviendo a mi casa- dice el hombre de casi 50 años.

- ¿Y no tiene miedo de contagiarse del coronavirus?

- Pero, hermanito, ¿qué puedo hacer? Si no salgo, no hay mercados y nadie come.

- Pero la combi estaba llena.

- Sí, pero tampoco le puedo decir al chofer que no llene su combi. Eso ya depende de los que suben.

En efecto, la responsabilidad es de todos: transportistas, usuarios y autoridades, que deben priorizar el distanciamiento.

En el recorrido que realizamos se comprobó que los policías, militares y agentes municipales desplegados en las calles de la capital no podían detener la circulación de los buses que estaban llenos. Esto a pesar de que podían ser unos focos infecciosos andantes.

“Ayer lunes, el chofer de una combi estaba tosiendo mientras manejaba y no sabíamos qué hacer”, cuenta una joven de aproximadamente 25 años que caminaba por la zona de Puente Nuevo, en el límite de San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino.

Según la Municipalidad de Lima, se viene realizando la limpieza y desinfección de los buses de los corredores complementarios y del Metropolitano. Las empresas concesionarias de estos sistemas, a su vez, precisaron que a diferencia del día 1 de la cuarentena, se decidió que los buses circulen solo con pasajeros sentados, tratando de respetar el distanciamiento.

Precisamente, ayer se observó una menor afluencia de pasajeros en el Metropolitano, el Metro y los corredores, tanto en sus paraderos como unidades.

Sin embargo, aún hay personas que salen a las calles pese que no son médicos, enfermeros ni trabajan en empresas que se dedican a la venta y entrega de productos de primera necesidad y medicamentos (mercados, supermercados, farmacias).

Nuevo salvoconducto

Por eso, pasado el mediodía, el sector Interior informó que solo los trabajadores dedicados a estas actividades esenciales tendrán que tramitar su pase especial para circular durante la cuarentena. Ellos deben ingresar a este enlace web (https://www.gob.pe/pasedetransito/), a fin de llenar el formulario. Una vez obtenido el salvoconducto, lo tendrán que portar impreso o como captura de pantalla en su celular para mostrarlo cada vez que sean intervenidos.

“Quienes ingresen su solicitud pese a que no están considerados trabajadores de actividades esenciales no solo serán rechazados en el trámite, sino que además serán pasibles de detención y denuncia penal”, precisó el Ministerio del Interior. Así, ya solo depende de nosotros vencer al COVID-19.

Yerbateros

El terminal de Yerbateros y sus alrededores estuvieron sin buses interprovinciales, pero con pasajeros varados. “Nosotros veníamos de Piura y la prohibición empezó cuando recién llegábamos a Lima. Necesitamos ir a Huancayo y Satipo para estar con nuestras familias”, expresaron.