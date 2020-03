El transporte, durante el estado de emergencia, se convirtió en una inquietud. Los ciudadanos, no solo le mostraron temor al coronavirus, sino también al desabastecimiento de productos de primera necesidad, medicamentos, y a no llegar a sus centros de trabajo. Por tal motivo, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) explicó cómo se podrá tener acceso al transporte urbano y taxis.

En el Decreto de Urgencia, emitido por el presidente Martín Vizcarra, se había anunciado que tan solo se permitiría la circulación del 50 % de unidades vehiculares. Además, indicó cuáles son las restricciones a las que están sometidos para mejorar el orden público durante el aislamiento obligatorio.

María Jara, presidenta de la ATU, recalcó en una entrevista con Nada está dicho de RPP que solo está disponible “el funcionamiento del 50 % de las flotas de los servicios de transporte”.

¿Qué vehículos pueden circular durante el estado de emergencia?

La titular de la ATU indicó que dentro de los vehículos que tienen permitido salir a las calles se incluye a “la flota de empresas de transporte autorizadas, el Metropolitano, los cinco corredores complementarios y los taxis autorizados por la ATU”.

¿Cómo detectar qué taxis están habilitados?

Los únicos vehículos que pueden prestar sus servicios de transporte podrán ser ubicados por el cintillo color amarillo que tienen en sus placas. “Esos son formales, están inscritos, sus conductores tienen licencia de conducir profesional y tienen el SOAT para servicio público, no es un auto particular cualquiera”, precisó María Jara.

¿Pueden usarse los taxis por aplicativos?

En relación al servicio de los taxis por aplicativo, como Cabify, Beat y Uber, dijo que no tendrían luz verde para circular. “(El DU) no incluye los vehículos que están inscritos en un aplicativo y no están habilitados por la ATU”, recalcó y complementó indicando que “siempre han sido informales, no se vuelven formales porque su operación está en un aplicativo. Están haciendo un servicio para el cual no tienen habilitación”.

¿Cuáles son las restricciones por placas?

La presidente de la ATU puntualizó que tanto taxistas como conductores de la unidades de transporte público deben enviar información completa para ser habilitados. La circulación de ambos grupos se segmentará de la siguiente manera:

- Placas que terminen en número par: martes, jueves y sábado.

- Placas que terminen en número impar: lunes, miércoles, viernes y domingo.

¿Se puede acceder al servicio de Rappi y Glovo?

Sí. María Jara comunicó que estos servicios pueden usarse, siempre y cuando, sea para solicitar el transporte de alimentos, medicinas y productos admitidos.