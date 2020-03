La joven que salió de fiesta y se burló de las medidas preventivas por el coronavirus brindó declaraciones y mostró arrepentimiento por los desafortunados comentarios que tuvo luego de ser consultada por un periodista en la puerta de ingreso a una discoteca de Miraflores.

La mujer, quien no ha sido identificada, se mostró arrepentida y hasta brindo disculpas por las frases mencionadas.

“Asumo que cometí un error al expresarme de esa manera, mi respuesta estuvo de más, yo no pensé que iba a tener un impacto y una llegada tan fuerte a las personas y de haberlo sabido habría aprovechado ese momento para bien”, inicia el video en el que se disculpa.

Asimismo, se mostró afectada por los calificativos y comentarios que ha recibido por parte de usuarios de las redes sociales.

“Definitivamente no me iba a imaginar que iba a salir en diarios, en publicaciones, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en memes, en Tik Toks, asumo que se presta para la broma y para la crítica, mas no para los insultos, agresiones y amenazas que estoy recibiendo. Ya han pasado unos cuatro días y esto no para”, sostuvo preocupada.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina difundió las lamentables declaraciones de una joven, quien minimizó la pandemia que viene atacando a miles de personas en el mundo.

La mujer contestó que no tenía problemas para salir de fiesta y que no estaba preocupada por el COVID-19. Incluso su respuesta ante la pregunta de un periodista, fue que la enfermedad “nunca le va a llegar”.

“A nosotros nunca. La despedida (de eventos masivos) es hoy”, responde.

Incluso, durante la conversación, la joven hizo referencia sobre la presencia de 290 asistentes en el interior del local, razón por la cual no incumpliría la norma declarada por Martín Vizcarra.