Pese al estado de emergencia declarado por el incremento de casos de coronavirus en el Perú, varios vendedores ambulantes vienen desobedeciendo el aislamiento obligatorio y continúan vendiendo productos sin medidas de higiene.

El hecho ocurre en la zona de Caquetá, donde los comerciantes decidieron dejar el confinamiento para ofrecer sus productos. Tal como se ve en las fotografías, la mayoría de vendedores apenas usaban una bolsa de plástico para tomar las frutas y verduras.

“¿Cómo vamos a hacer? Si no vendemos, tampoco no comemos. Terminamos y nos regresamos para la casa, también queremos estar seguros porque salir también es peligroso para nosotros. (¿Y su mascarilla?) No tengo, mi hijo sí, pero le doy bolsita para que ellos mismos (compradores) escojan”, manifestó Teresa, trabajadora ambulante.

En tanto, los consumidores llegaron en grupos de dos para realizar las compras. Ellos se encontraban sin mascarillas y guantes.

"Hemos venido temprano para irnos rápido. Pero aquí todo es un desorden, algunos no entienden que deben quedarse en su casa", comentó una ama de casa, quien se encontraba acompañada de su esposo.

Caso opuesto fue el de quienes, tanto clientela como comerciante, utilizaban ambos artículos. Sin embargo, no respetaban la distancia social prudente de mínimo un metro para comunicarse.

Además de la constante lavada de manos de mínimo 20 segundos de duración, otra recomendación brindada por el Minsa es procurar que solo un miembro de la familia salga a hacer las compras de necesidad básica. Con ello, se reducirá la concentración de público en un mismo lugar.