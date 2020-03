Una turista brasileña atraviesa todo un drama. Marliz Dos Santos está atrapada en Cusco a solo unos días de contraer matrimonio. No puede dejar el país debido al cierre de fronteras y el estado de emergencia decretado en el Perú a consecuencia del coronavirus. Pide ayuda para viajar a su nación.

Dos Santos arribó a Cusco hace unos días, con la ilusión de posar para una sesión de fotos pre-nupcial. Cuando estaba lista para retornar a Mato Grosso, en Brasil, la sorprendió el cierre de fronteras. Está varada en la Ciudad Imperial y espera fuera del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, alguna respuesta.

“Yo me tengo que casar, Dios mío, que alguien me ayude, yo no sabía que esto iba a pasar”, dijo la brasileña a Perú 21. La extranjera además pidió comprensión dado que no pudo reprogramar su vuelo para antes de la declaratoria de emergencia.

Así como Marliz, cientos de turistas están esperando alguna oportunidad para dejar el Perú y retornar a sus países de origen. Muchos de ellos estuvieron en Cusco, para visitar Machu Picchu u otros atractivos turísticos, pero ahora no pueden salir.

Cada día los turistas varados se aglomeran fuera del aeropuerto cusqueño, pese a las recomendaciones del Gobierno de mantener una distancia de un metro para no contagiarse del covid-19. Algunos de los extranjeros incluso duermen sentados en la puerta del terminal aéreo.

OTRO CASO

Los viajeros nacionales también quedaron varados en Cusco. Es el caso de Ana Vega, quien de acuerdo a Perú21 pide ayuda para retornar a Lima, pues asegura que ha dejado a sus pequeños hijos con una persona que los vigila, pero tiene que volver para cuidar de ellos. Su pasaje de regreso estaba programado para el martes, pero fue cancelado.