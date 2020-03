Policía interviene empresa Konecta por falta de seguridad ante el coronavirus [VIDEO]

La empresa de telecomunicaciones Konecta, con sede en Lima, fue intervenida por efectivos policiales tras darse a conocer que sus empleados se encontraban laborando normalmente sin respetar las normas impuestas por el Ministerio de Salud ante el coronavirus.

A través de una llamada anónima, los policías que se encontraban resguardando las calles de la capital, ingresaron a las instalaciones de la empresa Konecta para corroborar que las prácticas laborales se encontraran realizando de forma adecuada.

Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que no se respetaba el aforo permitido, ni mucho menos la distancia de un metro que debía tenerse entre trabajadores.

Pese a que algunos empleados señalaron que sus labores no requerían de su presencia en el lugar de trabajo y sugirieron a sus jefes inmediatos poder realizar teletrabajo, aseguraron haber sido coaccionados y prácticamente obligados a acudir a su centro de labores, pues si no lo hacían perderían su empleo.

Los policías también encontraron casos de jóvenes que estarían dentro de la población vulnerable y propensa a contraer el COVID-19, quienes manifestaron que pese a explicar las razones por las que deberían regresar a sus hogares, el área de recursos humanos los ignoró.

“Sufro de asma y rinitis alérgica. Soy propensa a contagiarme de coronavirus, expliqué esto a recursos humanos, pero como no tengo un documento que lo señale, no me permitieron regresar a mi casa y me dijeron que eso no era importante”, declaró una trabajadora de Konecta.

El director de operaciones, Julio García, se encontraba en el momento que se realizó esta intervención y justificó el accionar de la empresa señalando que se habían abastecido con alcohol y mascarillas para que los empleados puedan trabajar seguros y evitar que se contagien con el coronavirus.

Finalmente, la Policía procedió a retirar a todos los trabajadores de la empresa y los responsables fueron conducidos a la comisaría para que se determine su situación jurídica.

Horas más tarde, Konecta envió un comunicado de prensa manifestando que ellos se encuentran cumpliendo las medidas impuestas por el gobierno; ya que, cuentan con las medidas de salubridad necesarias y se encuentran dentro de las empresas que pueden laborar según el artículo 4 inciso J del Decreto Decreto Supremo N°044-2020-PCM; asimismo, rechazan el cierre de su filial en Chiclayo.