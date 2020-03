Toda comunidad produce suciedad y desarrolla creativos y opresivos sistemas para lidiar con sus impurezas y aliviarse de los malestares que suscita, tanto de los causados por unas medias usadas sobre la mesa del comedor como de los de una plaga letal. Estos sistemas han estado, en su mayoría, ligados a rituales religiosos. Hay que leer el Levítico para sobrecogerse ante tal contundencia, -por qué no la sangre menstrual en la cópula, por qué no el cerdo, por qué no los peces sin escamas. De cruzar Las distancias de las jerarquías las líneas, están las normas –o las penas- a seguir para librarse de la contaminación. Pero las sociedades secularizadas también están organizadas por rituales para ordenar el mundo e identificar lo que resulta amenazante; este es un esfuerzo permanente como señaló la antropóloga inglesa Mary Douglas (1921-2007).

El cuerpo, sus fluidos y sus orificios han adquirido a lo largo de la historia distintas formas de encarnar el tabú; zonas y materias peligrosas de alto contenido simbólico cuyas cercanías perturban a los grupos y a los individuos. En la historia de Occidente se distingue una línea que coloca en el mundo privado lo referido a la desnudez, al sexo y las secreciones de lo corporal. Como sostiene Norbert Elias (1897-1990), el umbral de la sensibilidad crece y los sentimientos de vergüenza y asco orientan las relaciones entre las personas. El despliegue de los espacios públicos inspirado en el higienismo que sustentó el desarrollo de la salud pública supuso prohibiciones relativas al escupir, al orinar delante de otros; se trataba de que las personas, por ejemplo, dejaran de secarse los mocos en la manga y usaran pañuelo. Y la práctica de ciertos hábitos quedó relegada a espacios protegidos de la mirada de los demás. La salud sirvió como argumento racional para referirse, sobre todo, a formas de sentir y percibir a los demás y verse uno mismo.

En el Perú, el espacio público y sus servicios parecen haberse anclado en lo contaminado. Que no encontremos jabón ni papel higiénico en las instituciones estatales es un síntoma de las resistencias a la igualdad. Lo público resulta así asociado a lo inferior y no tanto tiene a la pobreza como causa. Hasta hace muy poco, esperemos, las elites pensaron que las distancias que se desprendían de las jerarquías, eran suficientes para distinguirse y protegerse, de lo que gracias a su impureza podía ser subordinado.