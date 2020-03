Desde anoche la Fuerzas Armadas y Policiales resguardan las calles de la ciudad de Juliaca (Puno) para hacer cumplir el estado de emergencia para evitar el avance del coronavirus. En el segundo día de cuarentena, la presencia de los agentes del orden es más contundente, lo que redunda que la mayoría de la población acate esta disposición nacional.

Las unidades de transporte urbano no prestan servicio, al igual que las empresas de transporte interprovincial e interregional. Los ciudadanos emplean vehículos particulares y unidades menores como motos lineales, bicicletas y mototaxis para desplazarse a los diferentes puntos de la ciudad. Los principales mercados y supermercados de la ciudad realizan la venta de productos de primera necesidad con normalidad, al igual que algunas bodegas o tiendas en los barrios.

Los comercios de otro rubro están cerrados y custodiados por agentes del orden en las zonas de mayor flujo comercial. Según el jefe de la Región Policial de Puno, Luis Cotrina Quiñonez, son aproximadamente cuatro mil agentes de la policía en todo el departamento de los cuales, cerca del 80% cumplen está disposición. Sus labores son apoyadas por agentes de Serenazgo, la Policía Municipal, agentes de Seguridad Ciudadana e inspectores de tránsito.

El alto mando policial indicó que hasta el momento no se han efectuado detenciones en medio del estado de emergencia; sin embargo, exhortó a la población a no exponerse a ser detenidos, por lo que deben cumplir con el aislamiento social obligatorio y no transitar por las calles sin justificación válida o serán detenidos.

Por su parte, la fiscal de Prevención del Delito, Marifé Añasco Yanez, indicó que el comité multisectorial se ha declarado en sesión permanente ante cualquier eventualidad. Asimismo, invocó a los comerciantes evitar incurrir en los delitos de especulación y acaparamiento incrementando el precio de sus productos desmesuradamente para evitar ser sancionados.

Entretanto, el director de la Red de Salud de San Román, Jhoel Apaza Bellido, desmintió la información que circula en las redes y algunos medios, sobre el arribo de un vuelo procedente de España que habría vulnerado los controles de seguridad en el aeropuerto Manco Capac. Precisó que el área de Epidemiología realiza las acciones de vigilancia y hasta el momento, no hay casos sospechosos de coronavirus en la región Puno.