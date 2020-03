Coronavirus en Perú | Debido a las denuncias de aumento de precios de las mascarillas comerciales, muchas personas han preferido crear sus propias mascarillas caseras con el fin de gastar menos y seguir protegiéndose ante el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué dicen los especialistas sobre este insumo artesanal?

Según el infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza, no es recomendable usar las mascarillas caseras porque no cumplen con el ISO de calidad que deben tener estos insumos de protección.

PUEDES VER Vizcarra: Siempre hay personas que tratan de sacarle la vuelta a la norma

“Las mascarillas comerciales tienen una porosidad mucho menor y provocan que la humedad sea menor, lo cual genera una barrera contra las infecciones respiratorias y evita una contaminación exterior; sin embargo en las caseras no se cumple el ISO de calidad”, señaló Espinoza.

En la misma línea, el médico infectólogo y vocero del Colegio Médico del Perú sostuvo que las tapa bocas artesanales no cumplen con las garantías sanitarias que certifiquen su uso.

“Las mascarillas caseras no tienen un registro de sanidad, por lo tanto no tienen garantía. He visto que la gente ha estado creando su propias mascarillas, pero esas no tienen certificación de calidad”, advirtió.

El especialista del INS indicó que las mascarillas caseras podrían usarse para breves instantes dentro de la casa o cuando se sale a lugares cercanos, pero se deben desechar al instante.

“Quizá puedan usare una hora o un poco más porque luego de mojarse ya se convierte en un foco de infección. Podría usarse para salir por breves instantes de la casa y luego desecharlos inmediatamente”, declaró el experto.

Asimismo, dejó en claro que las personas obligadas a usar las mascarillas son el personal de salud, las personas infectadas con coronavirus y aquellos que se encuentran cercanos a un posible caso.

PUEDES VER Martín Vizcarra confirma que estamos en la fase 3 del coronavirus [VIDEO]

Sobre el tiempo de duración, señaló que lo normal es de 3 a 4 horas en caso se tengan mucha secreción y tos constante. Si no presenta estos síntomas, la mascarilla podría durar todo un día. Luego debe desecharse y lavarse bien las manos.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud ha manifestado que no es necesario la compra compulsiva de mascarillas, ya que su solo uso no evita el contagio del nuevo coronavirus. Por el contrario, ha invocado a la población a seguir las recomendaciones de prevención como el lavado de manos, usar el antebrazo para estornudar, el aislamiento oportuno y llamar al 113 en caso presente los síntomas de COVID-19.