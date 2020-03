El presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó el último domingo 15 el estado de emergencia a nivel nacional por 15 días, ante el incremento de casos de personas infectadas con el COVID-19 en el Perú. El decreto supremo indica también el aislamiento social, lo cual restringe la circulación de los ciudadanos.

La medida declara que sólo ciertos trabajadores podrán salir a realizar sus labores, como las personas que prestan servicios de salud, transporte público, producción de alimentos, entre otros. También se continuará prestando servicios de limpieza. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades peruanas no se han pronunciado sobre medidas preventivas para los trabajadores de limpieza pública, sector importante para mantener limpia la ciudad y quienes se encuentran en constante peligro de contraer diferentes enfermedades, entre ellas el coronavirus.

Víctor Zamora, ex asesor de salud pública del Minsa, aseguró que existe el riesgo de que los trabajadores de limpieza pública puedan contraer el COVID-19 de forma indirecta. Sin embargo, con las medidas adecuadas, esto puede evitarse.

El Ministerio de Trabajo, en declaraciones para La República, señaló que son los alcaldes de cada municipio quienes deben otorgar estos implementos. “Los servicios de limpieza corresponden directamente a las municipalidades", indicó el personal de prensa del Ministerio de Trabajo, Katy Larrea. “Le corresponde a cada municipio generar las condiciones de trabajo de las personas que se han mencionado dentro de la norma”, añadió.

En ese sentido, la gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima, Ximena Giraldo, indicó a este diario que “en el caso del Cercado de Lima, a través de Innova, que es nuestra concesionaria, ya se había solicitado un plan de contingencia para que se refuercen las medidas de seguridad de los trabajadores”.

“Todos los trabajadores que se encuentran en contacto con los residuos sólidos domiciliarios, antes de cada faena, reciben charlas diarias de 5 minutos, [donde se] enfatiza que al ejecutar su labor deben tener los equipos de protección personal conformados por: guantes, lentes de seguridad, mascarilla o tapaboca, calzado apropiado y el uniforme en perfecto estado”, añadió la gerenta, asegurando que estas son impartidas por personal de salud de la empresa.

Isabel Cortéz, dirigenta del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental S.A. (SITOBUR) y ex postulante al Congreso de la República, indicó que ninguna autoridad se ha acercado a ellos para comunicarles medidas de seguridad como prevención ante riesgo de contagio indirecto con coronavirus.

Es importante tomar en cuenta que los trabajadores de limpieza pública están en contacto con residuos de todo tipo. “Si hay material de deshecho de personas contaminadas [con coronavirus] en la basura como sus pañuelos, tapabocas que han estado utilizando, papel higiénico con el que se han limpiado mientras estornudaban, y estas entran en contacto con los responsables del manejo de los desechos, hay un riesgo de contaminación indirecta”, señaló el experto.

Sin embargo, la primera y más rápida fuente de contaminación con coronavirus "es el contacto directo con otra persona que te transmite el moco, ya sea por un estornudo, la tos o el contacto con las manos contaminadas de este virus”, contó Zamora, recalcando la importancia de mantener el aislamiento y el lavado de manos constante.

Experto sugiere entregar alcohol en gel a trabajadores de limpieza para poder prevenir posibles contagios de COVID-19. (Foto: Enfoque Derecho)

Otro mecanismo de contaminación indirecta es el contacto con superficies como barandas, manubrios, pasamanos y todo aquello “donde algún contagiado haya podido dejar moco y otra persona haya tenido contacto con esa superficie”, comentó el exasesor del Minsa. Asimismo, es importante resaltar que la forma indirecta no es el principal mecanismo de transmisión.

La dirigente sindical recalcó que continúan utilizando los guantes de cuero y las mascarillas de algodón que siempre han usado para desarrollar su trabajo. No obstante, el experto indicó que este elemento que utilizan los encargados de recolectar los desechos no los protegen ante el COVID-19.

Zamora señaló que las medidas para que los trabajadores de limpieza pública estén protegidos ante el posible riesgo de contraer coronavirus es el uso de las mascarillas N95, durante el desempeño de sus labores, y alcohol en gel para poder mantenerse limpios. “Nosotros no contamos siquiera con servicios higiénicos en las rutas, sólo en la base donde marcamos tarjeta pero ahí nunca estamos”, aseguró.

Los trabajadores de limpieza pública utilizan mascarillas de algodón, las cuales no los protegen. Para prevenir contagios, las mascarillas N95 son las adecuadas. (Foto: mercadolibre)

Ante ello, la ex candidata exigió alcalde de Lima, Jorge Muñoz, un espacio para que los trabajadores de limpieza puedan ingerir sus alimentos de forma segura, pues no cuentan con un comedor, así como también la entrega de un kit de limpieza para utilizar durante las horas de trabajo. “Nos sentimos completamente ignoradas por la Municipalidad, no nos han dado ni siquiera un jabón para poder lavarnos las manos constantemente”, afirmó.

Zamora recalcó que todos los trabajadores mayores de 60 años de este sector y, sobre todo aquellos del campo de la salud como doctores y enfermeros que están expuestos directamente, deberían ser enviados inmediatamente a sus casas, pues son una población vulnerable a contraer el coronavirus.