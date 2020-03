Decenas de compatriotas con vuelos cancelados, varados en Río de Janeiro. Niños de un equipo de fútbol sin vuelo de retorno desde México. Incertidumbre entre centenares de peruanos y extranjeros en el aeropuerto. Disparos y empujones en Aguas Verdes entre comerciantes y policías.

El cierre de las fronteras para impedir la propagación del coronavirus causa estragos tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Para atender a los peruanos que no pueden regresar, la Cancillería ha activado un enlace en su página web para empadronar a los afectados por la medida dictada por el Gobierno.

Varios de los perjudicados recurrieron a las redes sociales para requerir de ayuda inmediata.

“Señor presidente, le pedimos que nos ayude a regresar a nuestras casas, aquí (en Río de Janeiro) somos 60 peruanos que estamos varados, no tenemos dinero y no podemos solventarnos por 15 días en Brasil”, dijo en un video una compatriota desde Río de Janeiro.

También se quejaron de la representación diplomática nacional.

“El Estado no nos dice nada, aquí en la embajada solo nos han censado y esos es todo. Necesitamos regresar a nuestras casas”, señaló.

Los menores que intervinieron en un torneo en la ciudad mexicana de Monterrey también se dirigieron al jefe del Estado para que les facilitara el regreso al Perú. En un video difundido por redes sociales se les escucha decir: “Estimado señor presidente de la República, Martín Vizcarra, quienes le hablan hemos venido a participar a un campeonato internacional de la ciudad de Monterrey, México. Esperamos que nos permita regresar a Perú para poder estar con nuestras familias. ¡Por favor, apóyenos! Gracias”.

Del sueño a la pesadilla

Según el diario azteca El Economista, en la ciudad de Cancún hay 400 compatriotas que se han quedado sin vuelo de retorno debido a que las aerolíneas cancelaron los viajes programados por el cierre de las fronteras.

“Somos 400 peruanos varados acá en Cancún y no sabemos qué hacer. Usted es el único que nos puede ayudar, señor presidente Vizcarra. Le pedimos un puente aéreo o alguna manera por favor para poder regresar”, dijo un peruano al periódico mexicano.

“Estamos en riesgo, en este aeropuerto, de contraer la enfermedad. Estamos totalmente desprotegidos, sin ningún tipo de ayuda del gobierno. No nos escucha nadie. No sabemos a quién más apelar”, añadió el compatriota varado en Cancún, donde, según lo que manifestó, no existe representación diplomática nacional.

Los últimos vuelos internacionales aterrizaron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez minutos antes de las 23:59 horas del lunes 16 de marzo, preciso momento en el que empezó el cierre temporal de fronteras, lo que también afectó a los extranjeros.

Ese es el caso, por ejemplo, de 26 turistas españoles que llegaron a visitar Machu Picchu y no consiguieron tomar el vuelo de regreso por el cierre intempestivo de las fronteras.

El diario de Bilbao, El Correo, lo informó así: “La visita a Machu Picchu no pudo acabar peor. Tenéis 24 horas para abandonar Perú o quedaréis confinados en este país quince días hasta el 1 de abril”.

Koldo García, socio fundador de Erandio Bidaiak a cargo de 25 turistas vascos, recibió este escueto mensaje el domingo. El del lunes, siete de la mañana de hoy en España.

Se encuentran en una situación muy incómoda, sin forma de salir y confinados en un hotel. “No podemos salir de Perú. Es desesperante”, dice García.

La primera decisión fue regresar al hotel Sima de Cusco a recoger sus pertenencias. La advertencia del Gobierno peruano a los extranjeros era que quien no dejara su país antes de la hora marcada quedará confinado hasta el 1 de abril.

Los gastos corren por cuenta de los turistas. “Preguntamos en el hotel y nos dijeron que todos cierran por el coronavirus, que allí nos nos podíamos quedar”, explica García.

De todas partes

Situación similar enfrentan 200 ciudadanos aztecas en Lima y Cusco, los que incluso han puesto en circulación el hashtag #MexicanosAtrapadosenPerú para solicitar ayuda.

Uno de ellos, Sergio Covarrubias, escribió en su cuenta de Twitter: “Amigos, me encuentro en el aeropuerto de Lima, Perú, junto con mis 4 amigos y 200 mexicanos más. Estamos en estado de emergencia. Solicitamos y exigimos al Gobierno mexicano su apoyo para repatriarnos ya que se siente como un secuestro. (...) El aislamiento es obligatorio, los productos básicos se encarecen y nuestra moneda pierda valor. Muchos no tienen dónde alojarse, ya que no cuentan con reservaciones o han sido rechazados. No contamos con suficiente dinero para subsistir o alguna otra contingencia, incluyendo emergencias médicas y la Embajada (mexicana) acaba de negarnos la ayuda en caso de quedarnos los 15 días. (...) Solo quiero regresar a mi país”.

El diario azteca Milenio publicó la historia de la pareja mexicana Agustín y Marisol Gallardo, quienes visitaron Machu Picchu y no consiguieron volver por la cancelación de vuelo por el cierre de fronteras.

“Intentamos tomar un vuelo de regreso a Lima y de ahí a México, pero la aerolínea canceló los vuelos aquí, también intentamos viajar por autobús y nada se logró, estamos varados en el hotel”, relató Agustín Gallardo.

Desde el aeropuerto Jorge Chávez, un usuario de Twitter que se identifica como Nepohualpouhqui describió la situación de angustia que vive: “No tengo en mi caso dinero para un día más fuera de mi país y sin ese boleto de regreso y la posibilidad de poder salir, estoy completamente expuesto a mi suerte ante un país que no conozco y que está en un verdadero toque de queda con la milicia en las calles. Nunca había estado preocupado a esta magnitud”.

El portal Infobae informó por su parte que en el Cusco hay 120 argentinos atrapados. “Con el mundo en alerta por la propagación del coronavirus, avanzan las restricciones migratorias con cierres de fronteras. De esta manera, los casos de argentinos varados en el exterior se multiplican.

‘Argentinos en Cusco’”, así se llama el grupo de WhatsApp creado por Pilar Pérez, una de los 120 argentinos que quedaron en Perú sin poder regresar al país. Lejos de ser una comunidad recreativa, es la vía de comunicación que encontraron para poder ayudarse estando afuera, ya que no encuentran la vía para volver a casa.

“Empezamos con 15 personas, ahora ya llegamos a los 120, tenemos un listado con los nombres y números de documentos de cada uno de los argentinos”, le cuenta Pilar a Infobae.

Precisamente, Aerolíneas Argentinas ha programado para este jueves un vuelo de repatriación desde Miami. Sin embargo, no se ha anunciado un vuelo para retornar a los argentinos varados en Perú. Tampoco en nuestro país se ha comunicado vuelos de repatriación de nacionales.

“Somos más de 300 compatriotas”

Doris Palmadera Romero se encuentra varada en el aeropuerto internacional de Cancún, México, junto a más de 400 peruanos. Esto es lo que relató: “El vuelo 580 de la aerolínea Interjet debió salir a las 6:30 de Cancún al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, a donde debió llegar a las 11:50 p.m. Al llegar a las 3:00 p.m. al aeropuerto nos dimos con la sorpresa de que el vuelo no saldría porque la empresa no aceptaba dejar su avión en Perú durante la cuarentena, así que nos deja varados a nosotros”, dijo por WhatsApp a La República.

“Interjet, pudiendo entrar antes del cierre de la frontera, prefirió dejarnos varados para no dejar a su avión en territorio peruano durante la cuarentena”, explicó Doris Palmadera.

“Señor presidente Vizcarra, somos peruanos y peruanas de todas las edades abandonados a nuestra surte, con los teléfonos de Cancillería que no responden”, señaló Doris Palmadera desde Cancún.

Datos

AVISO 1. Lo que dice la Cartilla de Procedimientos para personal de FFAA y PNP: “Se anunciará con voz enérgica tres veces la palabra ALTO. En caso de extrema necesidad, para lograr la detención de la personas intervenidas, se realizarán disparos preventivos al aire”.

AVISO 2. Se solicitará al intervenido su documento de identidad (DNI) o pasaporte vigente.