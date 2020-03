Extranjeros fueron detenidos por robar y agredir a un policía durante estado de emergencia

En el segundo día del estado de emergencia y aislamiento social declarado por el presidente Martín Vizcarra, dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por robar y agredir a un policía.

Uno de los ciudadanos era estadounidense, quien fue intervenido por agredir verbalmente a la Policía.

Según contó el subprefecto distrital, Néstor Larico durante las rondas de patrullajes se percataron que un sujeto discutía con un taxista en las inmediaciones de Humanchata, en el distrito de Santiago.

Al acercarse, se encontraron con el ciudadano procedente de Estados Unidos. El hombre de 60 años vociferó frases racistas contra el agente y denigrantes contra el personal policial.

“El turista se puso muy malcriado y no entraba en razón, el estado de emergencia sanitaria fue socializado con todos en Cusco, no hay ni una persona, sea nacional o extranjera que no esté al tanto, a este extranjero simplemente no le dio la gana de cumplir las normas”, señaló el funcionario.

Asimismo, el otro ciudadano -francés- de 55 años fue detenido luego de ser sorprendido robando en una bodega. Este fue intervenido a las 08.30 a. m. en la tienda Adrián Smart Market, ubicada en la calle Afligidos.

“El hombre había escondido chocolates y comestibles en su casaca y en los pantalones botellas de ron, incluso se estaba llevando una pequeña cocina, aprovechó también la poca presencia de gente en la calle para ingresar a la tienda y cometer su delito”, expresó Néstor Larico.

Hasta el momento, durante el estado de emergencia son nueve detenidos en la ciudad de Cusco, siete de ellos cusqueños y los dos turistas.