En medio de la emergencia nacional que exige el sacrificio de todos para contrarrestar la propagación del Covid-19, hay preguntas que el público se hace y que necesita despejar para actuar correctamente y sumarse a la causa. De la mano del médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, despejamos esas dudas en torno al virus que mantiene en zozobra al mundo entero.

1. ¿Si he superado el Covid-19, puedo volver a contagiarme?

Este aspecto se encuentra en evaluación porque estamos ante un virus nuevo, pero las posibilidades de contraer nuevamente la enfermedad son pocas, en la medida que los pacientes respeten el aislamiento. Los pacientes curados deben permanecer aislados para evitar ser susceptibles a un nuevo contagio. El aislamiento físico es clave.

2. ¿Hay alimentos que ayuden a reforzar mi sistema inmunológico?

Tener una alimentación balanceada rica en frutas y verduras ayudará siempre a tener un sistema inmunológico fortalecido ante cualquier enfermedad, además, si realizamos ejercicio físico, también ayudamos. Se puede consumir vitamina C a través de alimentos y suplementos.

3. ¿Vacunarse contra el neumococo previene el Covid-19?

Actualmente no hay ninguna vacuna contra el Covid-19. Se recomienda la vacuna contra el neumococo a personas adultas mayores para evitar que adquieran una enfermedad que pueda complicar su cuadro, de llegar a sufrir contagio con este virus.

4. ¿Debo tomar antibióticos si empiezo a tener los síntomas del Covid-19?

No. Los antibióticos no deben ser tomados por los pacientes porque estos no actúan contra el virus. Ninguna persona debe automedicarse, por el contrario, si presenta los síntomas del virus, lo recomendable es comunicarlo a las autoridades de salud para recibir la atención necesaria.

5. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del virus?

El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas. Oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos.