Áncash: comerciantes aprovechan emergencia y suben precios de abarrotes en Chimbote

Los comerciantes de los principales centros de abastos de Chimbote (Áncash) aprovecharon la declaratoria del estado de emergencia por el coronavirus y la desesperación de la población para incrementar el precio de los abarrotes en 30 y 50 por ciento. En el mercado La Perla, que es el más grande y concurrido de esta ciudad ancashina, los vendedores han subido el precio de los productos de primera necesidad, las carnes y artículos de limpieza.

“El arroz que costaba el saco 90 soles ahora lo están vendiendo en 110 y los que costaban 120 soles ahora lo venden por 150, similar ocurre con el azúcar, el aceite, incluso la jaba de huevos costaba 9 soles y ahora lo venden a 12 soles. Está mal que los comerciantes se aprovechen de una situación delicada que vive el país para hacer su agosto en marzo”, mencionó Criff Palacios, subprefecto de la provincia del Santa.

Criff Palacios, exhortó a los comerciantes a no subir los precios de sus productos y a la población a no desesperarse en comprar los abarrotes porque los mercados no cerrarán durante los 15 días de la emergencia nacional.

“Las personas no entienden, los mercados no van a cerrar, no hay razón para abarrotarlos. Y los comerciantes deben ser más conscientes, cómo es posible que suban el precio de sus productos aprovechándose de una circunstancia difícil que vive el país”, señaló.