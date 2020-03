Trujillo: incendio muestra que mercado Palermo es “bomba de tiempo”

Un incendio ocurrido aproximadamente a las 4:30 de la mañana de ayer destruyó tres puestos de la sección de venta de hierbas y medicinas naturales del mercado Zonal Palermo (ex Mayorista), lo que mostró una vez más la precariedad de las instalaciones en este centro de abasto en Trujillo.

En efecto, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), César Flores Corvera, manifestó que si el fuego se hubiera desencadenado a las diez de la mañana, las consecuencias hubieran sido peores, porque a esa hora la gran cantidad de ambulantes que se apodera de los jirones Sinchi Roca y avenida Los Incas, rodeando prácticamente al mercado Zonal Palermo, hubiera sido un obstáculo para el paso de las cisternas de los bomberos.

“No puede ser que a primeras horas de la mañana las 13 puertas del centro de abasto se encuentren obstruidas por carretillas y estructuras donde los informales cuelgan sus productos”, indicó Flores Corvera.

Más aún, lo que es recurrente, los pasadizos también están tugurizados, lo cual sería una trampa mortal para los compradores y vendedores en caso de un terremoto o siniestro. De igual manera hay algunas instalaciones eléctricas que no cumplen con la seguridad debida y pueden causar un cortocircuito que daría lugar al fuego.

El mismo Flores Corvera llegó al lugar con personal de Defensa Civil de la comuna para exhortar a los comerciantes ambulantes a dejar libres las puertas de acceso al centro de abasto, pero lamentablemente muchos de los informales actuaban como si nada hubiera pasado.

“Con relación al incendio, estamos todavía en evaluación de las causas; con relación al orden que permita a las personas salir rápidamente en casos de emergencia como esta, las rutas de evacuación de las 13 puertas estaban tomadas. Todos los años es lo mismo y todos los años vamos a seguir trabajando hasta que entiendan que los ambulantes no tienen derecho de vender sus productos por encima de la seguridad de las personas”, sostuvo en tono enfático César Flores.

El funcionario municipal advirtió que al interior del centro de abasto, los comerciantes formales que ocupen los pasadizos serán multados.

Pérdidas económicas

Desatado el incendio, felizmente los bomberos llegaron rápidamente y controlaron el fuego. Las pérdidas alcanzan los 20 mil soles, pues ante todo se quemaron algunos anaqueles, hierbas, ungüentos y brebajes caseros.

Las causas del siniestro aún no se han determinado. Muchos de los comerciantes señalaron que, efectivamente, el fuego no hizo mayores daños porque fue a las 4:30 de la mañana, cuando el jirón Sinchi Roca estaba libre de comerciantes informales y los carros de los bomberos no tuvieron dificultades para pasar al lugar donde estaban las llamas.

Para evitar saqueos también acudió al lugar un contingente de efectivos que se apostó en el frontis de las puertas del ex Mayorista, que dan al citado jirón.

Unos dos mil ambulantes rodean mercado

Según cifras dadas por funcionarios de la comuna provincial de Trujillo, unos 2 mil comerciantes ambulantes ocupan las vías públicas alrededor del mercado Zonal Palermo, es decir, el Jr. Sinchi Roca y la Av. Los Incas.

En junio de 2019 hubo un gran desalojo de los informales, pero luego de unos meses volvieron a apoderarse de las calles, ya que no aceptan ser reubicados a otro lugar arguyendo que los compradores no irán a un nuevo punto. Dicen que llevan años vendiendo en las afueras del ex Mayorista.