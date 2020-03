Restringen transporte público en Arequipa

Mónica Cuti

Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) emitió el comunicado 014-2020, donde da algunas disposiciones respecto al servicio de transporte público en la ciudad. El dispositivo se dio para evitar contagios del covid-19 (coronavirus) dentro de las unidades públicas.

Una de las principales medidas es que no se lleven pasajeros parados dentro de los vehículos o apoyados en áreas que no sean asientos. Por ello también piden que no se modifique la posición de estos y se respete la cantidad con la que fueron fabricados. En este caso, señalan que deben evitar que los asientos estén puestos de tal manera que los ciudadanos viajen cara a cara.

El interior de la unidad también debe ser desinfectada constantemente con lejía y alcohol metílico, de igual forma limpiar las manijas, pasamanos, apoyabrazos con frecuencia. Las ventanas deben estar abiertas.

Las empresas y transportistas deberán poner a disposición de los pasajeros geles desinfectantes o soluciones de alcohol para asegurarse el aseo, no solo de los usuarios, también de choferes y cobradores. El contacto del personal de transporte también debe ser mínimo con la población, además quienes presenten síntomas de resfrío deberán acudir a los establecimientos de salud para descartar algún posible contagio.

Los conductores de unidades particulares también deberán acatar las medidas de seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud, comunicó la comuna provincial.

Falta de medidas

El gerente de la Corporación Administradora de Terminales Terrestres de Arequipa (Corattsa), Marco Chauca, señaló que el personal que el Ministerio de Salud envió al terminal no es suficiente para evaluar a los choferes de las empresas de transporte. "Solo se puede revisar a unos cuantos, no a todos, por lo que no se puede decir que todos los conductores están libres del virus, se necesita más personal", señaló.

Manifestó que la capacitación del personal sí se está dando. Sobre la disposición nacional de que las unidades de transporte interprovincial sean desinfectadas constantemente, indicó que aún no se está dando, esto también depende de cada empresa.

Chauca agregó que acatarán las disposiciones del Ejecutivo respecto a las medidas contra el coronavirus. Dijo que si se prohíbe la salida de unidades de transporte interprovincial, lo harán.

"Si se realiza esta medida debemos cumplirla, es una orden, no podemos hacer nada, más bien está en manos de las autoridades que tampoco funcionen los vehículos de transporte como las minivanes o informales. Sabemos que el caso del coronavirus es delicado y debemos hacerlo por nuestro bien", señaló.

No acatan disposición

De otro lado, en algunas localidad no acataban la disposición del Gobierno central de suspender actividades que congreguen a más de 300 personas. Fue el caso de un cortamonte realizado en el distrito de Cocachacra, provincia arequipeña de Islay, el último fin de semana.

Al evento tuvo que acudir la Policía para exhortar a los asistentes a que abandonen el evento. Para colmo, el alferado del cortamonte pedía que solo queden menos de 300 asistentes.❖