En el hospital regional Hipólito Unanue de Tacna no se acatan las medidas se bioseguridad para evitar la propagación de coronavirus. Esto aún a pesar que el decreto emitido por el gobierno, no solo restringe actividades cotidianas para frenar el covid-19, sino que además busca evitar la aglomeración de personas y guardar la distancia mínima de un metro.

Sin embargo, en el nosocomio de Tacna las actividades se realizan con regularidad y no se guarda la distancia prudente entre personas. Algo aún más grave es que los usuarios no cuenta con implementos de bioseguridad como mascarillas y no existe personal que pueda orientar a los usuarios a acatar las medidas del Gobierno.

Incluso algunos pacientes acuden en familia y desayunan a un lado de las colas, pese a que la venta de comida en las calles está también restringida.

En los corredores del establecimiento el panorama es similar al de otros días anteriores. Los pacientes esperan su consulta en corredores repletos y sin que se les indique la necesidad de distanciarse.

En el servicio higiénico de varones, no se cuenta con insumos que garanticen un correcto lavado de manos. Se colocaron dispensadores de papel y de jabón líquido pero estos se encuentran vacíos. El jabón se encuentra en una botella.

El alcohol en gel parece ser un lujo que solo algunos personas pueden adquirir fuera del nosocomio.