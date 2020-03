Pese a la declaratoria de estado de emergencia y aislamiento social, un taxista salió a trabajar como si fuera un día cualquiera. No obstante, nunca imaginó que sería intervenido inmediatamente por incumplir la medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra.

En el cruce de las avenidas Javier Prado y Arenales, un agente de la PNP lo interrogó y le exigió la razón de su tránsito.

“A nivel nacional se ha emitido, por prensa televisa y radial, que el día de hoy no debe circular ningún taxi. Entonces, ¿dígame el motivo por cuál está circulando, infringiendo así la emergencia nacional?”, indicó el efectivo.

Ante este cuestionamiento, el conductor infractor intentó justificar su accionar con una insólita respuesta.

“Yo he salido en la mañana no he visto noticias (…). Yo me estoy retirando a mi casa”, señaló.

Tras la respuesta del chofer, la Policía Nacional decidió detenerlo y trasladarlo a la comisaría del sector.

En un estado de emergencia, la PNP tiene el derecho de solicitar documentos y preguntar el por qué las personas salen de sus viviendas. Asimismo, los ciudadanos tienen el deber de permanecer en aislamiento domiciliario.

Sólo se podrá transitar en las vías pública hacia establecimientos de salud, farmacias, mercados de abastos, supermercados y grifos. En ese sentido, los vehículos particulares o que desarrollen algún tipo de servicio público sí tienen permitido realizar su jornada.

Cabe resaltar que el presidente de la República también garantizó el abastecimiento de los alimentos de primera necesidad.