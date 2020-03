Carlos Seas Ramos: “El control del coronavirus ahora está en manos de la población, no solo del Gobierno”

Para el médico infectólogo Carlos Seas, el aislamiento obligatorio y el cierre de fronteras resultan medidas necesarias ante el avance del coronavirus. Con la experiencia de haber enfrentado epidemias como el cólera y la influenza, el especialista esbozó ese panorama horas antes de que el Gobierno dictara la declaratoria de emergencia nacional.

PUEDES VER Domingo crítico: 28 casos en Perú en un solo día

En la primera semana, el Perú reportó más de 40 casos de COVID-19 y ahora es uno de los países con más afectados en la región. ¿Eso qué le dice?

Es lo que se espera. En primer lugar, el Ministerio de Salud (Minsa) no tiene recursos para diagnosticar todos los casos, por lo que seguir el número reportado no es exacto. Hay muchos más. Uno puede predecir lo que va a pasar: en una o dos semanas esto va a explotar. Si uno sigue el número oficial, está equivocado.

¿Y se puede contener?

Sí, si aprendemos las lecciones de países como Italia y España deberíamos contenerlo. Sin embargo, vemos la respuesta de la población: en la línea gratuita del Minsa, el 80% son bromas. La gente va a los centros comerciales a comprar lo que no necesita. Los escolares y padres van a la playa ante la suspensión de clases. Se exponen.

PUEDES VER Minsa contratará a laboratorios clínicos para que tomen pruebas de coronavirus a domicilio

La semana pasada, el presidente dijo que la progresión de casos era aritmética, no exponencial y que la contención estaría funcionando. ¿Es así?

Preferiría no hablar de política, soy médico, pero la propagación de esto es exponencial.

¿Y está en las manos de autoridades o de la población?

De la población. Es como detener el dengue, está en manos de la población, no solo del Gobierno.

Tras suspender eventos masivos y vuelos, ¿el aislamiento obligatorio es una buena medida?

Claro, por supuesto. Es responsabilidad social. La población tiene que entender que todos están en riesgo. Nadie está exento de esto. Tienen que ver qué se hizo mal en Italia, que respondió tardíamente a la epidemia. Pero si hacemos lo que ellos hicieron, mañana (hoy) todos irán a sus oficinas aunque algunos hayan estado en contacto con un infectado. No sé cuándo tengamos transmisión comunitaria, pero se sabrá muy pronto. En la medida que seamos radicales la epidemia pueda ser que caiga. Si no, no se contendrá.

¿Qué tanto se podría contener con la cuarentena?

Sí se puede reducir, aunque no se sabe en qué proporción. Uno podría hacer una estimación si tuviese pruebas para evaluarlos a todos, pero como no hay, no se conoce los efectos. Creo que por sentido común creemos que debería reducirse la transmisión si todos se quedan en casa.

PUEDES VER Las exitosas políticas de Corea del Sur para detener el avance del COVID-19

¿Existe un subregistro?

Siempre hay en epidemias porque no se puede evaluar a todos con pruebas diagnósticas.

Porque hasta el sábado se hablaba de 43 (y al cierre 71)...

Hay muchos más, además hay una lista enorme de espera. Creo que hay más, no puedo decir cuántos.

PUEDES VER Coronavirus: No habrá trenes ni buses a Machu Picchu por estado de emergencia

¿Qué otras acciones, además del aislamiento obligatorio, podrían resultar viables?

Las medidas generales ya dictadas tienen que ver con la higienización de manos y reducción del contacto.(...). El impacto que va a tener sobre la economía es tremendo: aerolíneas, centros comerciales, empresas en general van a cerrar. Todo recurso humano estará dirigido a la epidemia. Hay personas que no irán a trabajar, médicos adultos mayores que no podrán exponerse. El impacto es enorme.

También para los comerciantes, los del sector informal. Los que trabajan el día a día.

Los afectará terriblemente. La gente no irá a sus mercados y ellos mismos no van a poder congregarse. En China, la epidemia comenzó en un mercado donde se vende pescados y mariscos de animales. Impedir que la gente vaya a mercados es complicado. ¿Cómo la gente se va a abastecer? Esos comerciantes no van a poder trabajar.

PUEDES VER Declaran aislamiento social tras aumento de casos de coronavirus en Perú [VIDEO]

El impacto será grande para ellos. ¿Y cómo sería la contención de la epidemia?

La epidemia debería durar menos, debería desaparecer. Esperamos que todos hagan lo mismo. La lógica indica que la curva de transmisión debería caerse. Pero para que baje, primero, no debería llegar al picote (lo más alto), que además significaría que se saturó el sistema de salud y ahí ya no hay forma.

¿Qué comportamiento que esperan del COVID-19 en Perú?

Muy parecido al de otros países.

Por ejemplo.

Italia, España.

PUEDES VER Disponen trabajar desde casa para prevenir COVID-19

¿Como Italia, pese a las disposiciones que se aplican?

Quizá en menos medida. Hay que estar preparados para un escenario como en Italia. El problema es que no tenemos recursos para siquiera acercarnos a ellos.

El Minsa estima 20 mil afectados, de los cuales 500 sean graves, y registra 250 camas implementadas con UCI.

No tengo el número, pero sé que se ha hecho esfuerzos para que Minsa, Essalud y sector privado trabajen juntos. Es momento de que trabajen juntos para compartir su infraestructura.

¿La cifra 20 mil es real?

No lo puedo saber, lo que hemos aprendido de esta epidemia es que las estimaciones iniciales son inexactas.

Y 250 camas.

Esperemos poder tener la infraestructura necesaria o implementar alternativas.

¿Esto podría generar un colapso del sistema de salud?

Sí, podría serlo.

PUEDES VER

¿Y cómo se puede evitar?

Con las medidas para tener menos casos en hospitales: que se contagien menos, que se queden en casa, no se expongan.

Pero el sistema de salud ya está colapsado. ¿Así enfrentamos la pandemia?

La única forma sería hacer algo parecido a lo que ocurrió con el cólera. Esto es designar un establecimiento de salud por distrito o área (como Lima norte), donde se referirán los casos y ellos lo harán para distintos males a otras instituciones. Es complicado porque se requiere un sistema de transferencia adecuado.

Usted ha tratado epidemias como el cólera o influenza. ¿Cuál es la diferencia con el COVID-19?

En la epidemia de influenza no había transmisión de asintomáticos, era fundamentalmente de personas con síntomas. Esa es la gran diferencia.

¿Y amerita más atención que la tuberculosis o dengue?

Todos merecen atención. Pero los dos primeros son endémicos, es decir, siempre existen en un determinado momento del año, ingresaron al país y se quedaron ahí. Pero las pandemias saltan de un continente a otro y no existe solo transmisión importada sino local.

PUEDES VER Estado de emergencia inicia desde las 00:00 horas de este lunes

Algunos especialistas dicen que la pregunta ya no es si nos va a dar, sino cuándo.

Claro, se estima que si sigue así, una buena proporción de la población se va a infectar. Pero se puede reducir, contener. Y eso sería un triunfo.