Eduardo Ugarte

Periodista

La columna “Arequipa dividida” (I) tenía como sucesora la (II); sin embargo, las disposiciones para evitar la expansión del covid-19 me obligan a tomar este tema y disculparme por no continuar el anterior, pues viendo en el mapa de distribución el aumento de la enfermedad en Europa -aunque está acabando su invierno- pienso en nuestra región porque empieza el nuestro, precedido por el otoño desde este 19.

Esto califica de adecuadas y oportunas la temporal suspensión de asistencia a colegios, institutos y universidades; la prohibición de eventos culturales, espectáculos y deportes; la restricción del ingreso a exposiciones de anulada inauguración o cierre de museos; y límite de asistentes a discotecas y restaurantes. Medidas que cambian nuestras conductas y modos de ocupar tiempo de ocio y actividad hogareña, recreativa o laboral.

PUEDES VER: Hombre y naturaleza o verdades de perogrullo

Me refiero a conductas positivas como las redes, cubiertas o creadas al hallarse los padres con la responsabilidad del cuidado y educación de los hijos en la casa, usando plataformas de Internet -no redes alarmantes- o reencontrando los contenidos de los libros y procesándolos en cerebros y reinventados cuadernos. Se trata de tomar esta recomposición del hogar como una oportunidad para aplicar postergadas responsabilidades, y usar el tiempo no como una prolongación inesperada de vacaciones para permanente diversión, que tuvo su momento.

Agrego, como de no programadas vacaciones civiles que no deben repetirse, los actos irresponsables que hacían motivo de burla y no cumplimiento serio en simulacros de sismos y desastres. Por lo que hoy, ante una pandemia, no tenemos ni disciplina ni responsabilidad social para asumirla -más allá de las medidas económicas del Gobierno- que contenga el violento acaparamiento de comestibles sin el valor de solidaridad en el que lo comete, ni de honestidad en el que los provee. Compradores compulsivos que han convertido al papel higiénico en amuleto contra el virus, sin la calma que pide el alcalde Omar Candia, e impulsados por la desinformación -porque no hay peligro de desabastecimiento, según la Cámara de Comercio- y el miedo que señala el representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique.