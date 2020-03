Minsa advierte que asistencia a sitios públicos podría expandir el contagio de coronavirus

Ante el incremento de nuevos casos de coronavirus en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que la asistencia a discotecas, bares, gimnasios y otros locales con gran afluencia de público, incluyendo las fiestas en domicilios particulares, podrían expandir el contagio de COVID-19 si es que no se realiza tomando todas las previsiones posibles.

Según indicó el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza, la enfermedad se puede contagiar hasta con gotas de saliva.

“El COVID-19 se transmite básicamente por las gotas de saliva que una persona infectada expulsa cuando tose o habla. Esas gotas pueden caer en mesas, barandas, botellas, sillas, entre otros, y permanecer allí por varias horas. Si una persona sana toca esos muebles y objetos y luego se lleva la mano a la boca, nariz u ojos, entonces se contagiará”, detalló el especialista.

No obstante, puede evitarse respetando hábitos de higiene básicos como lavarse las manos, alejándose de personas contagiadas y no llevándose a los ojos, nariz y boca las manos sin haberlas lavado previamente. En ese sentido, también recomendó a la población no asistir a lugares públicos.

A la fecha, en el Perú se han detectado 43 casos del nuevo coronavirus. La mayoría se ubican en Lima, con 36 pacientes, mientras que Huánuco registra 2 pacientes, Arequipa 2, Cusco 1 e Ica 2.

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para evitar la propagación de la epidemia, como suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, además de prohibir los eventos que reúnan a más de 300 personas.