Ciudadanos no hacen caso a restricciones y acuden a playas

Ante el incremento de casos de COVID-19, el Gobierno anunció nuevas medidas de prevención para hacerle frente a la epidemia que ha infectado a miles de personas en el mundo. Entre estas, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases hasta el 30 de marzo en colegios estatales y particulares.

No obstante, resaltó que este no es un periodo de vacaciones, y una de las recomendaciones para los estudiantes es pasar tiempo en casa donde pueden estar seguros, siguiendo las medidas de prevención correspondientes.

Asimismo, el presidente Martín Vizcarra señaló que se suspenderá “cualquier tipo de espectáculo de toda índole que congregue a más de 300 personas. (Con) La dación de esta norma estará prohibida, por el tiempo que dure la emergencia”.

Por su lado, el médico infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, recordó que asistir a discotecas, bares, restaurantes, fiestas, así como otros sitios públicos, puede expandir el contagio del COVID-19, por lo que es mejor no salir.

Sin embargo, varios puntos en Lima, como la playa Agua Dulce, en Chorrillos; Larcomar, en Miraflores; la Plaza de Armas, Jirón de la Unión y el Centro Cívico, en el Cercado de Lima, siguen recibiendo a cientos de visitantes.

Playas y centros comerciales

Al balneario aún acuden las familias junto a sus hijos menores. Una madre expresó no estar al tanto de las medidas impulsadas por el Gobierno.

Asimismo, otra veraneante dijo que conoce el riesgo que implica ir a la playa, pero que es el único día que tienen ella y su hija para estar en familia. No obstante, aseguró que se lavan las manos con frecuencia.

Otra familia indicó que era “más seguro estar en la playa que ir a un mercado”. El padre dijo que como medida de prevención ahora se lavan las manos de forma seguida y consumen más productos nutritivos para protegerse del COVID-19.

La Plaza de Armas, así como el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima, también son lugares que a pesar de las recomendaciones continúan recibiendo a cientos de visitantes. Una mujer, que se encontraba en la zona junto a su madre y dos hijas, manifestó sentir “un poco de temor por la situación que ocurre en el país”.

Según trabajadores de esta parte del Centro, el flujo de personas no ha disminuido. En las calles se puede divisar familias acompañadas por integrantes que son adultos mayores y menores de edad. Espinoza ha aseverado que las medidas del Gobierno, entre las que también está la prohibición de la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, no serán suficientes si es que la población no colabora. Él insistió en que si un ciudadano tiene una infección respiratoria es mejor quedarse en su habitación.

Espinoza detalló que el COVID-19 se transmite a través de las gotas de saliva que una persona infectada expulsa y que pueden permanecer horas en mesas, barandas, botellas o sillas en donde hayan caído.

El dato

Paciente cero. El viernes 6 de marzo se confirmó el primer caso en el Perú. Se trataba de un joven de 25 años.

Línea 113. Es el número a donde se puede llamar para comunicar posibles casos de COVID-19.