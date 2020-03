Coronavirus en Perú: alcalde de Piura evalúa clausurar locales que continúen con atención

Debido a la insistencia de los dueños de los diferentes locales de recreación por continuar con la atención al público pese a la orden de aislamiento por el coronavirus; el alcalde de Piura, Juan José Diaz Dios, manifestó que en las siguientes horas evaluará la posibilidad de clausurar todo tipo de establecimiento como cines, bares, cantinas, discotecas y otros.

El burgomaestre consideró que si bien el presidente de la República decretó la suspensión de todo tipo de eventos que superen el aforo de 300 personas, no es suficiente para evitar la propagación del Coronavirus.

“Debido a la criollada de los peruanos, ahora organizan eventos con menos de 300 personas, pero eso es motivo de contagio en cualquier establecimiento. Por tal razón estamos analizando la posibilidad de nosotros tener la autorización de cerra cualquier local así no supere el aforo de 300 personas”, señaló.

La autoridad municipal, aseguró que este lunes se reunirá con el área legal de la municipalidad para evaluar la posibilidad de tener la autoridad de cerrar estos locales por infringir una norma nacional.

No obstante, Diaz Dios manifestó que en caso no puedan concretar estas actividades, pedirán al presiente de la República Martín Vizcarra el cierre de los locales que no respeten el límite de aforo.