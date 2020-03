Tras el incremento de casos de coronavirus en el Perú, se ha dado a conocer información sobre las medidas de prevención, los casos reportados, entre otros detalles. No obstante, también se vienen difundiendo datos que no son verdaderos o no tienen sustento científico.

Uno de estos casos, es un video que viene circulando por redes sociales, en el que se escucha al alcalde del distrito de Vista Alegre, de la provincia de Nazca, emitiendo una insólita definición sobre el coronavirus.

La polémica opinión has ido duramente cuestionada, debido a que carece de sustento científico.

“El coronavirus es la unión del Sida con la TBC”, indicó el burgomaestre, Willy Bravo, mientras realizaba una explicación sobre esta enfermedad.

Este video fue difundido luego de sostener una reunión con el director del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca, Joel Rosales Pacheco.

Ambos se reunieron con la finalidad de conocer sobre el primer y único paciente con el COVID-19 de la región Ica. Como se recuerda, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó, este domingo 15 de marzo, nuevos casos de personas con coronavirus en el Perú, elevándose el número de pacientes infectados a 71. La mayoría de estos pacientes residen en la región Lima, seguida de Callao, Ica y Huánuco.

¿Qué hacer si presento fiebre, tos y dificultad para respirar?

Si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países en los que se ha confirmado la presencia del COVID-19), en contacto con un paciente infectado, presenta fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida y sensación de falta de aire, síntomas asociados al coronavirus, mantenga la calma y comuníquese a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

También puede escribir al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe. Estos números están habilitados durante las 24 horas de los 366 días del año.