1. ¿Todos los que presentan síntomas se infectan?

De cada 100 personas que se infectan, entre 80 o 85 no tienen síntomas o son ligeros. 10 a 15% pueden presentar síntomas intensos, dolores de cabeza, de garganta y tos. Y 5% (ancianos y personas con males preexistentes) necesitan urgente atención médica. Hay dos maneras de proteger al adulto mayor: con medidas personales (de limpieza e higiene) y de gobierno, de alejamiento social y de mitigación.

2. ¿El que no tiene síntomas contagia más?

El nuevo coronavirus se transmite por personas que no saben que tienen la enfermedad. Pero más contagia la gente que tiene los síntomas, que tose, se toca la cara y superficies que luego serán tocadas por otras personas. Por eso, la principal herramienta es el control de contagiados y el aislamiento para que no contagien a otras personas.

3. ¿A todos aquellos con síntomas se les aplica el test?

En esta etapa se les aplica el test o prueba de coronavirus solo a los que han tenido contacto en el extranjero, pues cuando ya empieza en la comunidad no tiene sentido aplicar el test. Para eso es el protocolo, se aplica al que está con síntomas y viene de países como Italia o China. Queda en cuarentena solo el sintomático, el que ya está con positivo, como el piloto y sus contactos que dieron positivos. Los test no alcanzaría si se aplica a todos los ciudadanos.

4. ¿Con muestras y todo, habrá muchos más casos?

Las muestras se están tomando y hay más de 900 en todo el país de quienes han presentado síntomas. Pero existe un 80% de afectados que no tiene síntomas. Por eso, de todas maneras vamos a tener más casos. Y eso que ahora ya tenemos detectores. Cuando se hizo el análisis a las personas que llegaron de afuera, estas no tenían fiebre, estaban en el llamado periodo de incubación. Hoy estamos descentralizando las pruebas, a cinco ciudades.

5. ¿Un infectado puede volver a contagiarse?

No hay información sobre esta interrogante. Los estudios alrededor del coronavirus son complejos y toman tiempo. Es presumible que como otras enfermedades virales, el cuerpo humano desarrolle inmunidad. Hay algunos reportes de pacientes que continúan teniendo el virus por un periodo largo. Todavía está en período de investigación si este tipo de pacientes se han contagiado de nuevo o se mantienen con el virus por varios días más. Estos son casos anecdóticos. El conocimiento relacionado con contagios anteriores nos indica que si el virus no varía, la persona es relativamente inmune.

6. ¿Cómo actuó la población china ante el Covid-19?

En algún momento, la humanidad va a tener que dar un agradecimiento enorme a los chinos. Ellos le dieron un tiempo al planeta, de casi dos meses, en los cuales contuvieron la enfermedad con esta cuarentena de casi 60 millones de personas. Cuando la olla de presión reventaba, ellos resistían la enfermedad. Mientras tanto, unos países se preparaban y otros no lo hacían, como por ejemplo, EEUU. No se preparó a tiempo y hoy no tienen las pruebas suficientes. Los chinos contuvieron el virus, después escapó y llegó a Italia, donde prefirieron la visión turística y no practicaron el distanciamiento social.

Glosario

Pandemia. Enfermedad de gran extensión geográfica. Se tiene dos criterios: que el brote afecte a más de un continente y que casos de cada país no sean importados, sino se dan en transmisión comunitaria.

Distancia social. Es la forma de evitar que se interactúe cerca de otra persona o con frecuencia. El autoaislamiento puede ser fundamental para no contagiar a un ser cercano.

Contención. Medidas de salud pública que se dan cuando aún es posible evitar que la enfermedad se propague: aislamiento, acciones higiénicas, etc.

Mitigación. Medidas que se dan cuando ya ocurrió la infección y se busca disminuir su impacto: suspensión de eventos, cierre de escuelas, control de aeropuertos, etc.