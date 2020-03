Un grupo de turistas españoles se negó a adoptar las medidas sanitarias impuestas por el presidente Martín Vizcarra para combatir al coronavirus. Sobre todo la principal: aislarse voluntariamente durante 14 días para evitar una posible propagación.

El mandatario anunció que las personas provenientes de España, Italia, Francia y China, países-focos del coronavirus, deben aislarse durante 14 días, tiempo que demora en manifestarse la enfermedad.

“Es un coronavirus que se extiende muy rápido pero no deja de ser un poco peor que la gripe y de esta todos los años se muere gente, que no es un ébola ni una malaria, están exagerando. Nos dicen que nos han anulado todas las incursiones, hemos venido por nuestra cuenta porque en teoría no nos han dicho que nos tengamos que quedar obligados en el hotel”, enfatizó a una reportera de 24 Horas.

Además, agregó que el viaje lo tienen planificado desde hace mucho tiempo y que no tienen planeado quedarse encerrados.“Estamos de vacaciones haciendo este viaje hace un montón de tiempo, para nosotros sería tremendo llegar para 15 días o tres semanas y estar en un piso cerrados", indicó.

Y, por si fuera poco, la turista española enfrentó directamente a las autoridades si estas le obligan a aislarse por culpa del coronavirus. "La situación es que si nos reportan a España a Perú no volvemos y vamos a dar muy malas referencias, el turismo muy malo”, sentenció.